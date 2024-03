Nur noch heute: Oster-Angebote von Amazon in der Übersicht

Die Oster-Angebote bei Amazon laufen heute um Mitternacht aus. Wenn ihr festgestallt habt, dass ihr noch das ein oder andere benötigt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zuzuschlagen, da die Preise gut sind. Angebote gibt es in allen Kategorien, natürlich sind auch viele Technik-Schnäppchen und tolle Smart Home Produkte mit dabei. Folgend findet ihr noch einmal eine Übersicht der besten Technik-Deals, sodass ihr euch bei Interesse in die entsprechenden Artikel klicken könnt. Einige Angebote könnten schon ausverkauft sein, demnach stellt sicher, dass euch der richtige Preis im Warenkorb angezeigt wird. Jeden einzelnen Preis können wir leider nicht prüfen.

HomeKit-Zubehör von Eve günstiger kaufen

Euer Smart Home ist auf HomeKit ausgelegt? Dann kennt ihr die Produkte von Eve sicherlich schon und habt eventuell sogar schon welche im Einsatz. Wenn ihr euer Smart Home erweitern möchtet, bekommt ihr die HomeKit-Produkte von Eve günstiger, zum Beispiel sind Thermostate, die Eve Cam, der Zwischenstecker und mehr reduziert. Gut: Eve setzt auf Matter und viele Geräte können schon über Matter funken. Alle Eve-Angebote findet ihr hier.

Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert,... Eve Energy erfordert iOS/iPadOS 16.4 (oder neuer) oder Android 8.1 (oder neuer) sowie eine Steuerzentrale der von Ihnen gewählten Plattform: Apple:...

Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach Anwesenheit steuern

Eero 6+ oder Fritz!Box

Ein Mesh-WLAN verbessert das Wi-Fi in den eigenen vier Wänden ungemein und Amazon bietet mit seiner Marke Eero gute Mesh-Router an, zudem sind auch die allseits beliebten Produkte von AVM und Fritz! reduziert. Für welchen Marke ihr euch entscheiden solltet? Das ist schwer zu beantworten. Beide Produkte sind gut, funken über Wi-Fi 6 und sind leicht einzurichten. Die Fritz!-Produkte bieten allerdings auch die Möglichkeit weitere Experten-Einstellungen vorzunehmen, wohingegen bei Eero nur die wichtigsten Einstellungen änderbar sind.

Eero 6+ ist ein Dual-Band Mesh-WLAN System mit drei Einheiten und einer Abdeckung von bis zu 420 Quadratmeter. Da in großen Wohnungen und Häusern oftmals dicke Wände und mehrere Etagen zwischen den Einheiten liegen, ist dieser Wert nur ein Anhaltspunkt. Mit drei Einheiten könnt ihr WLAN auch in die hinterste Ecke, bis in den Keller oder bis in das Dachgeschoss bringen. Das 3er Set gibt es aktuell für 229,99 Euro statt 329,99 Euro.

Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 420 m² Abdeckung | Für... Gigabit-Geschwindigkeit, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne die Mehrkosten. Damit ist eero 6+ unser...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den 160-MHz-Kanal (das bedeutet ganz einfach schnelleres...

Die AVM FRITZ!Box 7590 AX mit Wi-Fi 6 kostet 219 statt 319 Euro und ist für DSL beziehungsweise VDSL geeignet. Hier git es 2.400 MBit/s im 5 GHz WLAN und bis zu 1.200 Mbit/s im 2,4 GHz WLAN. An der Fritz!Box könnt ihr DECT-Telefone direkt anmelden und anschließen, ebenso ist eine NAS-Funktion mit an Bord. Der passende FRITZ!Repeater 6000 ist leider nicht mehr reduziert.

Aqara Video-Türklingel G4 für 94,99 Euro

Die Aqara G4 ist die beste Video-Türklingel mit HomeKit und HomeKit Secure Video. Sowohl Fabian als auch ich setzen auf dieses Modell und sind damit wirklich sehr zufrieden. Die Kamera kann auch mit Batterien verwendet werden und muss nicht zwingend an den Klingeldraht angeschlossen werden. Für eine dauerhafte Stromversorgung ist das aber auch möglich. Die Video-Clips werden in der iCloud gespeichert und ein iCloud-Speicherplan wird vorausgesetzt, ebenso ist eine HomeKit-Steuerzentrale, zum Beispiel ein HomePod, für den Zugriff aus der Ferne notwendig. Die Aqara G4 kostet jetzt 94,99 Euro statt 119 Euro. Unseren Test findet ihr hier.

Audible und Paramount+ im Angebot

Ihr könnt euch für Hörbücher begeistern? Dann ist Audible der richtige Service für euch, bei dem ihr pro Monat ein Hörbuch nach Wahl laden und anhören könnt. Derzeit können Neukunden und Kundinnen Audible günstiger ausprobieren und bezahlen in den ersten drei Monaten nur 2,95 Euro statt 9,95 Euro. Pro Monat könnt ihr euch ein Hörbuch aussuchen und beim aktuellen Deal gibt es noch einmal 15 Euro Guthaben dazu, dass ihr für weitere Audible-Inhalte verwenden könnt. (zum Angebot, mehr Details)

Wenn ihr euch für die Streaming-Inhalte von Paramount+ interessiert, könnt ihr den Amazon Channel für 12 Monate besonders günstig abonnieren. Statt 7,99 Euro pro Monat kostet Paramount+ über Amazon nur 3,99 Euro pro Monat. Im ersten Jahr kostet euch das Angebot also 47,99 Euro statt 95,88 Euro und bei rechtzeitiger Kündigung kommen auch keine Folgekosten auf euch zu. (zum Angebot, mehr Details)

