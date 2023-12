Wieder günstiger: Fire TV Stick 4K und 4K Max

Ob für euch Zuhause oder als Geschenk: Mit dem Fire TV Stick könnt ihr euren Fernseher für besseres Streaming ausrüsten. Erst im Oktober hat Amazon die neusten Generationen vorgestellt und am Black Friday besonders günstig verkauft. In den Last-Minute-Angeboten müsst ihr ein paar Euros mehr bezahlen, macht aber dennoch einen guten Deal.

Fire TV Stick 4K für 39 Euro

Der Fire TV Stick 4K (Amazon-Link) ist mit das beliebteste Modell. Wenn euer Fernseher 4K beherrscht, könnt ihr über den Streaming-Stick Inhalte ebenfalls in 4K wiedergeben – sofern verfügbar. Support für Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos sind an Bord, ebenso wird Wi-Fi 6 unterstützt. Mit der Alexa-Fernbedienung könnt ihr schnell Inhalte ausfindig machen und natürlich zahlreiche Apps und Mediatheken installieren. Der Fire TV Stick 4K kostet jetzt 39 Euro statt 70 Euro.

Der neue Amazon Fire TV Stick 4K, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in... Ein cineastisches Erlebnis – Genieße brillantes 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und immersives Dolby Atmos-Audio.

Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für Entertainment auf hohem Niveau und bietet eine noch...

Fire TV Stick 4K Max für 49 Euro

Für 10 Euro mehr gibt es das aktuelle Top-Modell, den Fire TV Stick 4K Max (Amazon-Link). Es handelt sich um den leistungsstärksten Prozessor für blitzschnelle App-Starts und eine reibungslose Navigation. Natürlich gibt es Support für 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ und immersives Dolby Atmos-Audio. Mit Wi-Fi 6E ist die Max-Version noch einmal schneller, zudem kann man seinen verbundenen Fernseher in eine Kunstgalerie verwandeln und über 2.000 Kunstwerke und Fotos in Museumsqualität zur Schau stellen. Ein nettes Feature für den StandBy-Betrieb. Ansonsten gibt es mit 16 GB doppelt so viel Speicherplatz, zudem ist die Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition mit dabei, die ein paar mehr Tasten bietet. Der Fire TV Stick 4K Max kostet aktuell 49 Euro statt 80 Euro.

Der neue Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E,... Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle App-Starts und eine reibungslose Navigation...

Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und immersives...

Auch reduziert

Sparfüchse können zum Fire TV Stick Lite greifen, der derzeit nur 19,99 Euro statt 34,99 Euro kostet. Hier gibt es Streaming nur in HD. Der Fire TV Stick (ohne Lite) ist 10 Euro teurer, etwas schneller, aber weiterhin nur mit HD-Streaming. Der Fire TV Cube hingegen ist zusätzlich ein echter Alexa-Lautsprecher mit Mediaplayer. Gibt es für 109 Euro statt 160 Euro.

Amazon Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite.

Perfekt für den Einstieg – Sehen Sie mit den Apps von ARD, ZDF, Pluto TV, YouTube und mehr kostenlose Filme und Serien.

116.617 Bewertungen Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) |... Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich zu Fire TV Stick (2019), für schnelles Streaming in...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Sendungen per Sprachbefehl App-übergreifend suchen und...