Ugreen Nexode RG: Ladegerät im niedlichen Roboter-Design

Ladegeräte und Netzteile sind Einheitsbrei. Farblich Akzente gibt es zwar, optisch sind Netzteile aber immer gleich. Frischen Wind bringt Ugreen mit, die ab sofort ihren neues Ugreen Nexode RG Netzteil (Amazon-Link) zum Kauf anbieten. RG steht für RobotGan und das Ladegerät ist ein kleiner Roboter, der über ein Display sogar Augen bekommt – und diese zur Statusanzeige nutzt.

In den Schuhen des Roboters befinden sich die Pins, die ihr in die Steckdose steckt. Das Netzteil macht auf dem Schreibtisch definitiv eine schönere Figur als herkömmliche Alternativen. Wird nichts aufgeladen, ist das Display zwar nicht aktiv, allerdings sieht es auf dem Schreibtisch aufgeräumter aus. Definitiv ein netter Hingucker.

Die Anschlüsse findet ihr auf dem Kopf des Roboters und könnt bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen – es gibt 2x USB-C und 1x USB-A. 65 Watt volle Power gibt es nur, wenn ihr ein Gerät per USB-C ansteckt. Ladet ihr zwei Geräte per USB-C auf, teilt das Ladegerät den Strom in 45 Watt und 20 Watt auf. Der USB-A Port kann alleine 22,5 Watt liefern und in Kombination 7,5 Watt. Angeschlossene Smartphones, Tablets und Co werden zuverlässig aufgeladen und stets mit dem richtigen Ladestrom versorgt. Mit 65 Watt USB-C könnt ihr auch ein MacBook mit Storm versorgen.

Ugreen Nexode RG: Display zeigt Ladestatus an

Besonders witzig ist die Tatsache, dass je nach Ladestatus ein anderes Gesicht auf dem Display angezeigt wird. Wenn das Netzteil in der Steckdose steckt und keine Geräte angeschlossen sind, wird ein Smiley mit geschlossenen Augen angezeigt. Wenn ihr euer iPhone via Fast Charging mit Storm versorgt, zeigt das Display ein lachendes Gesicht an. Und wenn iPhone, iPad und Co voll aufgeladen sind, gibt es nur noch lachende Augen ohne Mund.

Die Orientierung des Netzteils wird dabei nicht berücksichtig. Steckt ihr das Ugreen Nexode RG in eine Wandsteckdose, ist das Smileygesicht verkehrt herum. Wird das Netzteil nicht benötigt, könnt ihr es mit den magnetischen Schuhen sogar fixieren, allerdings nur auf einer waagerechten Oberfläche. Die Magnetkraft ist zu schwach, um das Netzteil beispielsweise am Kühlschrank zu befestigen.

Ugreen Nexode RG ist etwas größer, aber auch niedlicher

Insgesamt ist das Ugreen Nexode RG Netzteil etwas größer als herkömmliche Netzteile und misst inklusive Stecker und Schuhe 87 x 45 x 40 Millimeter. Verkauft wird eine Variante in Schwarz und Anthrazit sowie eine Version in Lila und Weiß. Die fliederfarben Version ist auf der Rückseite zusätzlich mit einer Schleife aus Silikon ausgestattet.

Ugreen verkauft das Ugreen Nexode RG mit 65 Watt in Anthrazitgrau bei Amazon zum Start mit 20 Prozent Rabatt und ihr zahlt demnach nur 39,99 Euro statt 49,99 Euro. Das lila-farbene Netzteil ist aktuell nur im Ugreen-Shop erhältlich.

