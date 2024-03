Großer SwitchBot Sale: Auch Matter-Produkte im Angebot

Die Smart Home Marke SwitchBot bietet bis zum 25. März zahlreiche Angebote in der Osterwoche bei Amazon an. Ihr könnt bis zu 35 Prozent sparen, achtet auch auf die zusätzlichen Gutscheincodes, die noch einmal 5 Prozent Extra-Rabatt bringen. Die folgenden Produkte gibt es derzeit günstiger.

Minisaugroboter SwitchBot K10+

Der kleinste Saugroboter der Welt ist besonders flink unterwegs, benötigt aufgrund seiner kompakten Bauform aber etwas länger für die Reinigung. Dafür ist auch seine Station deutlich kleiner und dezenter und nimmt nicht so viel Platz ein. In meinem Test habe ich dem K10+ (Amazon-Link) eine gute Saugleistung bescheinigt, die Wischfunktion mit einem Einmaltuch ist kein Kaufgrund. Die Navigation erfolgt zuverlässig per Laser und der Dreck wird in dem 4 Liter großen Staubbeutel in der Station gesammelt. In der SwitchBot App könnt ihr alle Einstellungen vornehmen, NoGo-Zonen anlegen und Zeitpläne definieren.

Der SwitchBot K10+ kostet aktuell nur 349,99 Euro statt 499,99 Euro und mit dem Gutscheincode 5ZROBOTK10 könnt ihr euch noch einmal 5 Prozent Extra-Rabatt sichern.

Angebot SwitchBot Minisaugroboter K10+ mit Absaugstation für 70 Tage Reinigung,... Umfassende Reinigung: Der SwitchBot Minisaugroboter K10+ ist kompakt und um 50% kleiner als herkömmliche Staubsauger, sodass er leicht in Raumecken...

70 Tage freihändige Reinigung: Der K10+ verfügt über eine 4-Liter-Basisstation, die den Schmutz bis zu 70 Tage lang aufbewahrt. Der Staub wird...

SwitchBot Lock mit Hub mini und Keypad Touch

Das SwitchBot Lock (Amazon-Link) ist ein nachrüstbares Smart Lock, das auf der Innenseite der Tür montiert wird. Per iPhone und Apple Watch könnt ihr eure Tür öffnen und schließen und mit dem Hub Mini könnt ihr das Schloss auch aus der Ferne bedienen. Als optionale Zutrittsmöglichkeit wird ein Keypad mitgeliefert, das auch einen Fingerabdrucksensor anbietet. Beachtet: Mit dem SwitchBot Lock Pro ist schon ein moderner Nachfolger angekündigt.

Das Bundle bestehend aus SwitchBot Lock, Hub Mini und Keypad Touch kostet jetzt 172,49 Euro statt 229,99 Euro. Mit dem Coupon 5ZYSPRING gibt es 5 Prozent Extra-Rabatt.

6.710 Bewertungen SwitchBot Wlan Smartes Türschloss Fingerabdruck, Elektronisches, Haustür, für das... Einfach zu installieren, noch kompatibel: Beim Einrichten von SwitchBot Lock sind keine Werkzeuge erforderlich, verwenden Sie einfach den...

Automatische Verriegelung und Home-Sharing – Sie können voreingestellte Sperr-Timer einstellen, wenn Ihre Tür für einen bestimmten Zeitraum...

SwitchBot Thermometer und Hygrometer

Das SwitchBot Hygrometer (Amazon-Link) misst die Temperatur und die Lustfeuchtigkeit und kann Indoor als auch Outdoor verwendet werden. Es unterstützt neben den klassischen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen auch Taupunkt- und VPD-Messungen, die sogar als Szenenbedingungen verwendet werden können. Ist der Sensor mit dem SwitchBot Hub verbunden, könnt ihr auch Warnungen anhand von voreingestellten Werten erhalten.

Das SwitchBot Hygrometer kostet jetzt nur 14,99 Euro statt 19,99 Euro und mit dem Coupon 5ZYSPRING gibt es noch einmal 5 Prozent Rabatt on top.

3.603 Bewertungen SwitchBot IP65 Hygrometer Thermometer Innen Außen, 120m Bluetooth Reichweite,... IP65 Staub- und Wasserdicht, geeignet für Innen- & Außenbereich: Das Thermo-Hygrometer ist staub- und wasserdicht nach IP65 und kann auch an...

Empfindlicher für Temperatur & Feuchtigkeit: Mit dem eingebauten industriellen Schweizer Sensirion-Sensor können Sie eine höhere Genauigkeit von...



SwitchBot Bot mit 25 Prozent Rabatt

Den SwitchBot Bot (Amazon-Link) könnte man am ehesten als smarten Kippschalter beschreiben. Er wird einfach auf eine glatte Oberfläche geklebt und kann dann mit einem kleinen Arm auf Knöpfe drücken. Immer und immer wieder, wenn ihr den Befehl über die SwitchBot-App abschickt. Das kann ein Lichtschalter sein, ein Schalter an der Kaffeemaschine und mehr. Sogar die Sprachsteuerung via Alexa und Google ist möglich und in Kombinat mit dem Matter Hub 2 sogar mit Apple HomeKit.

Der SwitchBot Bot kostet jetzt 22,49 Euro statt 29,99 Euro und mit dem Code 5ZYSPRING gibt es noch einmal 5 Prozent Rabatt.

Angebot 28.500 Bewertungen SwitchBot Smart Switch Toggle - Machen Sie Schalter intelligent, App- und... Universell - Funktioniert mit so gut wie allen Wippschaltern und Knöpfen von Geräten. Smarter Bluetooth-Tastendrücker für Ihr intelligentes...

Einfach zu installieren und einzurichten - Kleben Sie ihn mit einem 3M-Aufkleber in 5 Sekunden direkt neben einen Kippschalter oder eine Taste. Kein...

SwitchBot Curtain 3

Mit dem SwitchBot Curtain 3 (Amazon-Link) könnt ihr eure Vorhänge automatisch öffnen und schließen. Curtain 3 ist ein intelligenter Vorhangmotor, der in nur 30 Sekunden installiert werden kann. Das Design und die Funktion des ursprünglichen SwitchBot Curtain wurden erheblich verbessert, er ist stärker und leiser und bietet jetzt eine unbegrenzte Akkulaufzeit mit einem neuen Solarpanel. Ein SwitchBot Hub 2 ist erforderlich, welcher dann auch Matter und HomeKit-Support liefert.

Der Motor für Vorhänge kostet jetzt 67,49 Euro statt 89,99 Euro und mit dem Coupon 5ZYSPRING gibt es noch einmal 5 Prozent Rabatt.