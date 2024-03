Jackery Explorer 100 Plus: Mini-Powerstation erstmals günstiger

Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von portablen Powerstation und Solarmodulen. Mit dem Jackery Explorer 100 Plus (Amazon-Link) gibt es seit Ende letzten Jahres eine besonders kleine und kompakte Powerstation, die sich auch als XXL-Powerbank bezeichnen lässt. In den Oster-Angeboten bei Amazon bekommt ihr den Jackery Explorer 100 Plus für nur 127 Euro statt 150 Euro und spart somit 15 Prozent.

Klein, handlich und gut verarbeitet

Ausgestattet mit modernen LifePO4 Akkus ist die Station 12,6 x 8,65 x 8,7 Zentimeter groß und wiegt 965 Gramm. Die Kapazität liegt bei ordentlichen 99,2 Wattstunden mit einer Nennleistung von 128 Watt. Smartphone, Tablet, Kamera, Drohne und mehr könnt ihr direkt an den frontseitigen Anschlüsse aufladen – hier stehen 2x USB-C mit 100 Watt sowie 1x USB-A mit 18 Watt bereit. Das Display zeigt an, wie viel Kapazität noch vorhanden ist und wie viel Output die angeschlossenen Geräte verbrauchen.

Die Station selbst könnt ihr über USB-C wieder aufladen, ein Netzteil mit bis zu 100 Watt müsst ihr aber selbst stellen. Grüner wird es, wenn ihr den Explorer 100 Plus über ein Solarmodul mit Sonnenenergie versorgt. Ihr könnt zum Beispiel das Jackery SolarSaga 100 Watt Solarpanel nutzen und so den Akku innerhalb von rund 2 Stunden wieder voll aufladen. Optional könnt ihr auch zum 40 Watt Solarmodul greifen, wobei der Ladevorgang dann länger dauert.

Der XXL-Akku wurde speziell entwickelt, um auch den Sicherheitsstandard auf Flug- und Zugreisen zu entsprechen. Insgesamt sind 2.000 volle Ladezyklen möglich, danach stehen noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität zur Verfügung.

Jackery Explorer 100 Plus ist eine Mini-Powerstation

Der Jackery Explorer 100 Plus ist optisch einfach gehalten und mit den bekannten orangenen Akzenten ausgestattet. Die Verarbeitung ist gut, moderne LFP-Akkus an Bord und der Preis aktuell im Keller. Noch bis zum 25. März könnt ihr euch die kleine Powerstation für nur 127 Euro statt 150 Euro sichern. Ein optionales Solarmodul muss selbst gestellt oder separat gekauft werden. Ein DC8020 zu USB-C Adapter ist mit dabei, solltet ihr Solarmodule mit anderen Anschlüssen nutzen, müsst ihr eventuell noch einen Adapter kaufen.

Für noch mehr Details klickt euch gerne in meinen Testbericht zum Jackery Explorer 100 Plus.