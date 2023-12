Jackery Solargenerator 100 Plus: XXL-Powerbank im Test

Der Jackery Solargenerator 100 Plus (Amazon-Link) ist die neuste Powerstations und zugleich auch die kleinste. Auf den Produktfotos kann man sich die Größe schlecht vorstellen, mit Abmessungen von 12,6 x 8,65 x 8,7 Zentimeter ist die 100 Plus Variante wirklich sehr kompakt. Zum Einsatz kommen moderne LifePO4-Akkus, insgesamt wiegt die Powerstation 965 Gramm.

Soll man hier noch Powerstation sagen oder doch lieber XXL-Powerbank? Davon ab gibt es das klassische Jackery-Design mit orangenen Farbelementen und einer guten Verarbeitung. Auf der Front gibt es 2x USB-C mit maximal 100 Watt sowie 1x USB-A mit maximal 18 Watt. Die Powerstation eignet sich also zum Aufladen von Smartphone, Tablet, Laptop, Drohne und mehr. Die Kapazität liegt bei 99,2 Wattstunden mit einer Nennleistung von 128 Watt.

Auf der Front gibt es ein kleines LC-Display, auf dem ihr die restliche Kapazität in Prozent sowie den Input und Output in Watt ablesen könnt. Das Display hätte etwas größer sein können, die Anzeige ist schon relativ klein. Ansonsten gibt es auf der Unterseite vier Gummifüße, damit die Station sicher stehen und nicht verrutschen kann.

Die Handhabung ist mehr als einfach, entsprechende Geräte werden per Kabel angeschlossen und automatisch mit Storm versorgt. Ihr könnt bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Die Station selbst kann via USB-C wieder aufgeladen werden, wobei ein gleichzeitiges Laden der Station und von angeschlossenen Geräte möglich ist. Zum Aufladen kann man ein Netzteil mit 100 Watt nutzen, welches ihr aber selbst aus eurer Schublade zaubern müsst. Innerhalb von 1,8 Stunden kann man den Akku wieder voll aufladen.

Jackery Solargenerator 100 Plus mit SolarSaga 100

Auch die kleinste Powerstation von Jackery ist ein Solargenerator. Mit einem DC-auf-USB-C-Adapter könnt ihr ein SolarSaga 100 Watt Solarpanel (Amazon-Link) anschießen und den Akku so mit grünem Strom aufladen. Der Ladevorgang dauert je nach Sonneneinstrahlung etwas länger, bei guter Ausbeute ist die Station innerhalb von circa 2 Stunden wieder voll geladen. Das Jackery SolarSaga 100 Watt Solarmodul kann separat gekauft werden. Optional kann man auch das 40 Watt Solarmodul von Jackery verwenden.

Fazit und Preis

Der Jackery Solargenerator 100 Plus bietet in einem kompakten Formfaktor unterwegs Strom für eure Gadgets. Die kleine Station ist gut verarbeitet, setzt auf fortschrittliche LFP-Akkus und kann zudem per Solarmodul geladen werden. Der Preis liegt bei 149,99 Euro, ein SolarSaga 100 Watt Solarpanel kostet derzeit 229,99 Euro.

