Smartphone Awards: Das sind die besten Smartphones 2023

Der bekannte YouTuber Marques Brownlee hat auf seinem Tech-Kanal MKBHD die jährlichen Smartphone Awards veröffentlicht, in denen der die besten Smartphones in verschiedenen Kategorien kürt. Während das iPhone im letzten Jahr nur eine Auszeichnung erhielt, gewann das Apple-Smartphone in diesem Jahr in zwei verschiedenen Kategorien – darunter die beste Kamera in einem Smartphone.

Die diesjährigen Kategorien sind denen des letzten Jahres sehr ähnlich, bis auf wenige Unterschiede: Es gibt jetzt eine Rubrik für Foldables und eine weitere für das beste verbesserte Smartphone. Dies sind die Kategorien für die MKBHD Smartphone Awards 2023: Best Big Phone, Best Small Phone, Best Camera, Best Value, Best Battery, Best Design, Best Foldable, Best Improved, Bust of the Year und Best of the Year.

iPhone mit bester Kamera und bestem Akku

Wie bereits erwähnt, hat das iPhone bei den diesjährigen MKBHD-Awards in zwei Kategorien gewonnen: Beste Kamera und bester Akku bei einem Smartphone. Was die Kamera angeht, hat MKBHD das iPhone 15 Pro zum Spitzenreiter in dieser Kategorie gekürt. Laut des YouTubers gibt es Smartphones, die bessere Fotos als das iPhone machen, vor allem mit Zoom, aber das iPhone ist immer noch das beste für Videoaufnahmen. Er lobt die Beständigkeit der Kameras und die neuen Videofähigkeiten des iPhone 15 Pro, beispielsweise die Aufnahme in ProRes Log und die direkte Speicherung auf einer externen SSD.

In der Kategorie „Bester Akku“ fiel die Wahl nicht auf das iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max, sondern auf das iPhone 15 Plus. Da es über ein 60Hz-Display verfügt, das weniger Strom verbraucht, schneidet es in diesem Punkt besser ab als die Pro-Modelle. Laut MKBHD ist das iPhone 15 Plus ideal für alle, die ein „risikofreies Telefon“ suchen, das den ganzen Tag über ohne Stromanschluss auskommt.

Bestes großes Smartphone

Samsungs Galaxy S23 Ultra wurde von MKBHD zum besten großen Smartphone gewählt. Das ist keine Überraschung, da auch das S22 Ultra letztes Jahr in der gleichen Kategorie gewonnen hat. Der YouTuber hebt das riesige 6,8-Zoll-Display, die lange Akkulaufzeit und eines der fortschrittlichsten Kamerasysteme sowie den S Pen hervor, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

Bestes kleines Smartphone

Vor ein paar Jahren hat Apple diese Kategorie mit dem iPhone Mini gewonnen. Aber jetzt, da es das Mini nicht mehr gibt, wurde das Asus Zenfone 10 zum besten kleinen Smartphone gewählt. Das Zenfone 10 ist nicht gerade winzig, aber 5,8 Zoll können nach heutigen Maßstäben als klein angesehen werden. Der kompaktere Formfaktor wird mit vernünftiger Hardware für Leute kombiniert, die ein kompakteres Smartphone suchen. Samsungs Galaxy Z Flip 5 verdient eine lobende Erwähnung in dieser Kategorie, weil es erstklassige Hardware in einem Gerät bietet und sich zusammenklappen lässt.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Dieses Mal wurde das Samsung Galaxy A54 für die Kategorie „Best Value“ des MKBHD Smartphone Awards 2023 ausgewählt. Mit einem Preis von weniger als 400 USD bietet es ein gutes Gleichgewicht zwischen wichtigen Funktionen und einem niedrigen Preis. Das Pixel 7A von Google wurde in dieser Kategorie mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet.

Smartphone des Jahres

Die Hauptkategorie, Smartphone des Jahres, ging an das Google Pixel 8. Obwohl es 100 USD mehr kostet als sein Vorgänger, verfügt es über ein viel besseres Display und viele interessante Softwarefunktionen. Gleichzeitig verspricht Google sieben Jahre lang Software-Updates für das Google Pixel 8. Es ist ein „abgerundetes Paket für die Wirkung, für den Preis, für die Steigerung und ein wirklich gutes Telefon.“ Das gesamte Video von MKBHD mit allen Smartphone-Modellen und Auszeichnungen haben wir euch abschließend eingebunden.