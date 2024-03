AirCard: Die schickste AirTag-Karte für 21,53 Euro

Mittlerweile gibt es etliche AirTag-Karten zu kaufen, einige davon auch mit einer wiederaufladbaren Batterie. Der Schweizer Hersteller Rolling Square arbeitet bereits an einer Variante mit austauschbaren Knopfzellen, aktuell müsst ihr aber mit fest verbauten Batterien Vorlieb nehmen. Dafür hat die AirCard noch ein spannendes Extra mit an Board und wird derzeit zum Schnäppchenpreis von 21,53 Euro (Amazon-Link) verkauft.

Der Preis kommt durch eine Kombination aus Oster-Angebot und Coupon zustande. Die AirCard ist ohnehin schon auf 23,92 Euro reduziert, mit dem 10 Prozent Coupon auf der Produktseite reduziert ihr den Preis dann noch ein wenig weiter.

Besonders bemerkenswert ist das Look & Feel der AirCard: Die Karte ist aus Aluminium gefräst und mit extra bruchsicherem Glas versehen, durch das man auf die innere Elektronik blicken kann. Das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern fühlt sich auch ultra hochwertig an.

So wird die AirCard als digitale Visitenkarte genutzt

Zudem lässt sich die AirCard als digitale Visitenkarte benutzen – auch wenn die Batterien nach rund zweieinhalb Jahren leer sind. Dafür nutzt Rolling Square eine eigene Online-Plattform, auf der man seine Kontaktdaten, eine kleine Biographie und Links zu wichtigen Diensten eintragen kann. Wird der QR-Code auf der Karte gescannt oder ein Smartphone an den NFC-Chip der AirCard gehalten, öffnet sich euer persönliches Profil, welches dann ganz einfach per Knopfdruck als Kontakt auf dem Handy gespeichert werden kann.

Keine Überraschungen gibt es bei der AirTag-Funktionalität. Die AirCard unterstützt Apples „Wo ist?“-Netzwerk und kann so zuverlässig und einfach aufgespürt werden, sollte sie mal verloren gehen. Im besten Fall findet ihr so natürlich auch euer Portemonnaie wieder, in dem die AirCard unterbracht ist. Verzichten muss man lediglich auf die Ortung per Ultrabreitband-Chip, das wird Drittanbietern von Apple nicht erlaubt. Dafür ist der Signalton der AirCard rund 20 Prozent lauter als der des AirTag.

