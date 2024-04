HoloTag: Neuer Schlüsselfinder mit Wo ist? ab 11 Euro

Mit dem Wo ist?-Netzwerk und den AirTags hat Apple einen praktischen Dingefinder auf den Markt gebracht, wobei alle Apple-Geräte einen verlorenen Gegenstand mit AirTag anonym lokalisieren können. Da Apple das Wo ist?-Netzwerk auch für Drittanbieter freigegeben hat, gibt es zahlreiche Tracker-Alternativen, die auch deutlich günstiger als die AirTags sind. Allerdings bleibt den AirTags weiterhin eine Funktion vorbehalten: Die Zentimeter-genaue Suche über den verbauten U-Chip. Auf den letzten Metern könnt ihr so den AirTag in der Wo ist?-App genau orten und euch über Pfeile auf dem Display zur exakten Position führen lassen.

Wenn ihr darauf verzichten könnt, sind Schlüsselfinder von anderen Anbietern eine sehr gute und vor allem auch kostengünstige Alternative. Seit wenigen Wochen neu auf dem Markt ist der HoloTag, der im Online-Shop von Airversa, bekannt für smarte Luftbefeuchter und -reiniger, mit 30 Prozent Rabatt angeboten wird. Anbei findet ihr die Preise, bevor wir auf die weiteren Details eingehen.

1x HoloTag für 16,48 Euro (zum Angebot) – mit Coupon AIRVERSADE30

2x HoloTag für 25,58 Euro (zum Angebot) – mit Coupon AIRVERSADE30

4x HoloTag für 43,08 Euro (zum Angebot) – mit Coupon AIRVERSADE30

Da der Kaufprozess im Airversa-Shop etwas kompliziert ist, beachtet bitte die folgenden Spielregeln, um auf die angegebenen Preise zu kommen: Die Lieferung erfolgt in einen DHL-Paketshop (Lieferung nach Hause kostet 1 Euro mehr), ihr müsst gleichzeitig mit einer Kreditkarte bezahlen (PayPal kostet 4,99 Euro mehr) und ihr müsst den Gutschein AIRVERSADE30 im Warenkorb einlösen. Benutzerfreundlich ist anders.

HoloTag mit Wo ist? Unterstützung für iOS-Geräte

Der HoloTag wird von der Firma Holomarq hergestellt und über den Airversa-Shop in Deutschland vertrieben. Da die kleinen Tracker alle gleich funktionieren, gibt es hier auch keine großen Überraschungen. In der Wo ist?-App könnt ihr den HoloTag hinzufügen, einen Namen vergeben und dann den Standort auf der Karte sehen. Solch ein kleiner Tracker lässt sich gut am Schlüsselbund oder an Rucksäcken befestigen.

Mit Abmessungen von 44 x 37,2 x 10,5 Millimeter und einem Gewicht von 7 Gramm, ist der HoloTag etwas größer als ein AirTag, dafür aber leichter. Der Vorteil ist, dass man den HoloTag direkt über das breite Loch am entsprechenden Gegenstand anbringen kann, ohne eine zusätzliche Halterung kaufen zu müssen. Die auswechselbare CR2032-Batterie kann den Tracker rund 18 Monate mit Strom versorgen. Da das Batteriefach mit einer kleinen Schraube gesichert ist, kann sich die Batterie nicht selbständig machen, allerdings muss man bei einem Austausch immer einen passenden Mini-Schraubendreher suchen. Die Schraube fungiert auch als Kindersicherung.

In Apples Wo ist?-App könnt ihr den genauen Standort einsehen und sollte der Schlüssel oder Rucksack mal verloren gehen, könnt ihr den Verloren-Modus aktivieren und hoffen, dass ein Apple-Gerät in der Nähe den Standort trackt und ihr euren Gegenstand schnell zurück bekommt. Ich musste zum Glück noch nie auf meinen AirTag zurückgreifen, ich würde schon sagen, dass ich so gut organisiert bin, dass ein Tracker eigentlich überflüssig ist. Aber sage niemals nie und im Notfall kann ich meinen Schlüssel schnell und einfach tracken.

Der kleine Tracker kann einen Ton abspielen

Der 60 dB laute Summer spielt einen Ton ab, wenn man in der Wo ist?-App die Schaltfläche drückt. Das ist leider nur Mittelmaß, hier können andere Tracker schon deutlich lauter piepen. Zusammenfassend ist der neue HoloTag Tracker, der eigentlich Holomarq T1 heißt, ein solider Anhänger mit Wo ist?-Support. Mit der Aussparung kann man den Dingefinder direkt am Schlüsselbund befestigen, allerdings könnte der Ton etwas lauter sein.

Der Umstand, dass ein Einkauf im Airversa-Shop ein paar Hürden mit sich bringt, ist leider nicht kundenfreundlich. Der Preis wird auch erst dann attraktiv, wenn ihr euch für das 4er Set entscheidet. Aber auch dann gibt es noch günstigere Alternativen, zum Beispiel den Reyke Schlüsselfinder (Amazon-Link). Mit dem 20 Prozent Coupon auf der Produktseite bei Amazon bezahlt ihr für vier Tracker nur 31,99 Euro und kommt so auf einen Stückpreis von nur 7,99 Euro. Und der Einkauf bei Amazon ist deutlich komfortabler.

Angebot 54 Bewertungen Reyke Schlüsselfinder Key Finder, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... In der Nähe finden: Der neueste Reyke Bluetooth-Tracker im Jahr 2023 hilft Ihnen, sich von der Mühe des Verlierens von Wertsachen zu befreien. Sie...

Deine Sachen klingeln: Innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von weniger als 164 Fuß kann das Reyke-Objektfinder-Tag einen Ton über den eingebauten...