AnkerWork S600 Speaker: Neuer Konferenz-Lautsprecher jetzt bei Kickstarter

Videokonferenzen sind aus unserem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken – unverständliche Kollegen und Kolleginnen durch mangelhafte Mikrofonqualität am anderen Ende bislang aber leider auch nicht. Diesen Zustand will der neue AnkerWork S600 Speaker ein Ende setzen.

Der Konferenz-Speaker ist der erste Lautsprecher mit Stimmerkennung und setzt somit ein Ausrufezeichen in der Welt der Kommunikationstechnologie. Ab heute, um 15 Uhr deutscher Zeit, startet auf Kickstarter der Verkauf des S600. Wer besonders schnell zuschlägt, zahlt 98,99 US-Dollar im Super Early Bird-Deal, und spart so bis zu 45 Prozent auf die UVP von 179,99 US-Dollar. Die Kampagne auf der beliebten Crowdfunding-Plattform endet am 5. Mai.

Multifunktionales Design und leistungsstarke Performance

Der AnkerWork S600, ausgestattet mit einem neuronalen Netzwerk-Algorithmus und professionellen NPU-Chips, bietet eine integrierte und leistungsfähige Stimmerkennung. Selbst in lauten Umgebungen erfasst und erkennt er Stimmen präzise und eliminiert störende Hintergrundgeräusche mithilfe fortschrittlicher KI-Geräuschunterdrückung.

Das innovative Drehdesign des S600 bietet einen verstellbaren Betrachtungswinkel von bis zu 70 Grad, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzbar ist. Diese Flexibilität, kombiniert mit einem edlen Gehäuse, ist laut Anker „die perfekte Lösung für Videokonferenzen“.

Auf der Oberseite des Lautsprechers befindet sich eine Ladefläche mit neuartigem Qi2-Ladestandard. Diese unterstützt magnetische Schnellladetechnologie mit bis zu 15 Watt ohne nervige Kabel oder Ports. Der S600 bietet eine fünf Watt Ausgangsleistung, satten 360-Grad-Klang und zwei Radiatoren. Damit ist er ideal für Konferenzen sowie auch für Musikwiedergabe geeignet. Die Kombination aus einem leistungsstarken 48 Kilohertz-Algorithmus und insgesamt vier High-Fidelity-Mikrofonen gewährleistet auch an hektischen Bürotagen eine klare und deutliche Stimmenübertragung.