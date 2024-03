Frühjahrsputz: Tineco reduziert praktische Haushaltshelfer

Anzeige. Passend zum offiziellen Frühlingsanfang steht bei vielen auch der Frühjahrsputz auf dem Plan. Sicherlich eine Arbeit, die man gerne mal aufschiebt. Mit den passenden Helferlein macht Putzen deutlich mehr Spaß und geht einfacher von der Hand. Die Haushaltshelfer von Tineco sind in der Oster-Woche bei Amazon im Angebot und folgend findet ihr eine Übersicht der besten Rabatte.

Tineco Floor One S5 für 309 Euro

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist ein absoluter Allrounder für den kleinen Geldbeutel. Im einfachem Modus ist das Gerät nur 78 dB leise, wer jedoch besonders hartnäckige Flecken entfernen möchte, schaltet eine Stufe hoch. Der Nass-Trockensauger erkennt mit der innovativen iLoop-Technologie die Verschmutzung und passt automatisch die Saugkraft an. Die Bürstenwalze bietet zumindest eine einseitige Kantenreinigung während das Zwei-Tank-System sauberes und schmutziges Wasser getrennt hält. Optional könnt ihr in den Frischwassertank auch ein nicht schäumendes Putzmittel geben. Nach der Arbeit reinigt sich der Tineco Floor One S5 in der Station selbst und ist für den nächsten Einsatz gewappnet.

Der Tineco Floor One S5 kostet sonst 509 Euro und kann jetzt mit stolzen 200 Euro Rabatt erworben werden. Demnach fällt der Preis auf preisgünstige 309 Euro.

Tineco Floor One S7 Pro für 639 Euro

Der Tineco Floor One S7 Pro (Amazon-Link) sorgt für eine noch einfachere Reinigung, da die Rollen beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren die Bewegung per Antrieb unterstützen. Eine Kantenreinigung ist hier auf beiden Seiten möglich, ebenso gibt es ein Licht auf der Front, das auch dunkle Ecken erleuchtet. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten lässt sich die eigene Wohnung mühelos in einem Durchgang saugen und wischen. Der Ultra Modus ermöglicht sogar eine natürliche Tiefenreinigung von Hartböden durch Elektrolyse von Leitungswasser.

Der S7 Pro verfügt über eine App-Anbindung als nettes Extra, in der ihr zum Beispiel die Selbstreinigung und die Laufgeschwindigkeit der Rollen anpassen könnt. In meinem Testbericht habe ich im Sommer 2023 festgehalten, dass das Gerät ein Nass-Trockensauger der Spitzenklasse ist. Das Display ist wirklich genial, die Handhabung einfach und die Reinigungsleistung top.

Bei Amazon bekommt ihr den Tineco Floor One S7 Pro für nur 639 Euro statt 799 Euro.

Tineco Floor One S7 Steam für 559 Euro

Ihr müsst besonders hartnäckige Flecken entfernen? Dann ist die Reinigung mit heißem Dampf eine Option für euch. Gleichzeitig wird der Boden desinfiziert, da der Dampf bis zu 140 Grad heiß ist. Dank der MHCBS-Technologie wird schmutziges Wasser effizient recycelt, während der integrierte Bürstenabstreifer für zusätzliche Reinigung sorgt. Gleichzeitig erfolgt kontinuierliches Waschen und Spülen mit frischem Wasser. In der Station reinigt sich der S7 Stream (Amazon-Link) selbst, mit frischem Wasser und heißem Dampf. Die Zentrifugaltrocknungsfunktion entfernt überschüssiges Wasser effektiv und verhindert eine erneute Kontamination, um eine gründliche Reinigung bei jeder Anwendung zu gewährleisten.

In einem Durchgang wird gesaugt, gewischt und mit Dampf gereinigt. Weiterhin handelt es sich um ein schnurloses Gerät und ihr könnt euch frei in der Wohnung bewegen. Während der Selbstreinigung wird auch heißer Dampf verwendet, um Gerüchen und Schimmel vorzubeugen.

Der Tineco Floor One S7 Steam reinigt besonders gründlich und kostet aktuell nur 559 Euro statt 699 Euro.

Tineco Pure One Station für 499 Euro

Die Tineco Pure One Station (Amazon-Link) ist kein Nass-Trockensauger, sondern lediglich ein Akku-Staubsauger mit praktischer Absaugstation. Mit reichlich Zubehör könnt ihr in Ecken reinigen, das Bett absaugen oder eure Böden von Schmutz, Haaren und Staub befreien. Im 3 Liter großen Staubbehälter wird der Dreck aufbewahrt und muss erst nach 60 Tagen entleert werden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 65 Minuten, demnach solltet ihr eure ganze Wohnung saugen können. Mit dem 4-stufigen Filtersystem bleibt aufgesaugter Staub bis zu 99,97 Prozent auch im Gerät.

Die ZeroTangle-Bürste verhindert das Aufdrehen von Haaren und bietet auf der Front ein Licht, um auch unter dem Sofa oder Bett den Staub ausfindig machen zu können. Mit der iLoop-Technolgie erkennt der Staubsauger die Verschmutzung und passt die Saugkraft automatisch an.

Die Tineco Pure One Station könnt ihr euch für 499 Euro statt 599 Euro sichern.

Alle Angebote sind bis zum 31. März 2024 gültig.