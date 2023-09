Momax 100 Watt Reiseadapter ausprobiert und mit großem Rabatt

Steht bei euch der nächste Urlaub oder Business Trip schon bevor? Wenn es in die USA, Richtung Großbritannien oder nach Australien geht, benötigt ihr einen Reiseadapter, wenn ihr all eure Geräte aufladen wollt. Wer iPhone, iPad, Mac und Co zuverlässig mit Strom versorgen will, ist mit dem Momax Universal Travel Adapter sehr gut bedient. Und nachdem wir euch schon die kleine 65 Watt Variante gezeigt haben, möchten wir heute noch einen Blick auf die etwas größere 100 Watt Version werfen.

Momax 100 Watt Reiseadapter für 46,20 Euro (Amazon-Link) 5 Prozent Coupon auf der Produktseite aktivieren zusätzlich 35 Prozent Rabatt mit Gutschein 5I9VOGQ4



Mit 9,3 x 5,5 x 5,3 Zentimeter ist der Reiseadapter etwas größer dimensioniert, bietet dafür aber auch mehr Power. Mit 100 Watt lässt sich ein MacBook oder Laptop besonders schnell mit Storm versorgen, diese Power gibt es an einem USB-C Anschluss. Werden zwei USB-C Ports genutzt, gibt es 65W und 35W, nutzt man die zusätzlichen USB-A Ports, wird die Power weiter aufgeteilt, wobei ein USB-C Port immer mit 65W befeuert wird.

Auf der Front des Adapters könnt ihr eure deutschen (oder auch US/AUS/UK) Stecker anschließen, die maximal mögliche Leistung wird mit 2500 Watt angegeben. Über drei seitliche Schieber könnt ihr den passenden Kontakte für Europa, Großbritannien oder die USA aufschieben. Die US-Kontakte lassen sich sogar noch leicht drehen, damit sie auch in eine australische Steckdose passen.

Heute besonders günstig

Der Momax 100 Watt Reiseadapter (Amazon-Link) ist gut verarbeitet, bietet 2x USB-C und 2x USB-A und kann derzeit besonders günstig erworben werden. Aktiviert auf der Produktseite den 5 Prozent Coupon und nutzt zusätzlich im Warenkorb den Gutscheincode 5I9VOGQ4 für weitere 35 Prozent Rabatt. Demnach zahlt ihr an der Kasse nur noch 46,20 Euro statt 77 Euro.