Transparente MagSafe Powerbank mit 10.000 mAh für nur 34,49 Euro

Anzeige. Herkömmliche MagSafe Powerbanks sehen langweilig aus. Die MagSafe Powerbank von Momax (Amazon-Link) hat hingegen ein spannendes und transparentes Design und erlaubt so einen Blick ins Innere. Ihr könnt die Magnete für MagSafe sehen, die Ladespule selbst sowie einige Chips und Kontakte. Und die Powerbank mit 10.000 mAh gibt es derzeit besonders günstig.

So kommt ihr an den Rabatt

Aktiviert auf der Produktseite den 10 Prozent Coupon und den zusätzlichen 15 Prozent Coupon (optional mit Code BXQ6M48L) und bezahlt an der Kasse nur 34,49 Euro statt 55 Euro.

10.000 mAh und mit Aufstellmöglichkeit

Die Momax MagSafe Powerbank wird einfach auf die Rückseite des iPhones geheftet und versorgt das Gerät dann kontinuierlich mit Strom. Die meisten Powerbanks bieten ja nur 5.000 mAh, mit 10.000 mAh gibt es hier doppelt so viel, allerdings ist die Powerbank dafür auch etwas dicker. Ein iPhone 12 könnt ihr zum Beispiel zweieinhalb Mal aufladen, beim iPhone 14 sind es circa zwei volle Ladungen.

Auf der Rückseite gibt es ein weiteres Extra: Hier ist zusätzlich ein klappbarer Ständer integriert. So könnt ihr euer iPhone sowohl im Hoch- als auch Querformat aufstellen und zum Beispiel eingehende Benachrichtigungen einsehen oder entspannt einen Film gucken.

Fünf kleine LEDs an der Powerbank zeigen den aktuellen Status an, über den USB-C Anschluss lässt sich der Akku wieder aufladen. Gut: Über den gleichen Anschluss könnt ihr auch ein Gerät per Kabel anschließen und so ein weiteres Gadget mit Storm versorgen. Da der USB-C Port seitlich angebracht ist, kann man die Powerbank mit iPhone aufstellen und gleichzeitig ein zweites Gerät laden – das ist durchdacht.

Die Powerbank ist 102 x 66 x 20,5 Millimeter groß und 230 Gramm schwer. Nutzt die beiden Coupons auf der Produktseite und zahlt nur 34,49 Euro statt 55 Euro.

MOMAX Magnetic Power Bank, 10000 mAh Magnetic Wireless Power Bank mit Ständer, 20W... [Stylische Powerbank mit 10000 mAh]: Was für eine stylische magnetische Powerbank! Der transparente industrielle ästhetische Stil macht es...

[Vielseitiger faltbarer Ständer]: Dieses tragbare magnetische Ladegerät verfügt über einen eingebauten faltbaren Ständer, der 2 Stehmodi und...

Hinweis: Das erste Bild ganz oben zeigt die Variante mit 5.000 mAh, die etwas dünner ist.