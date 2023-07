Für 399,95 Euro: Apple stellt die neuen Beats Studio Pro vor

Die Beats Studio Pro sind schon vorab bekannt geworden, nun sind sie offiziell. Die neuen Beats Studio Pro sind in Schwarz, Navy, Espresso und Sandstein für je 399,95 Euro verfügbar. Mit an Bord ist eine Geräuschunterdrückung sowie ein Transparenzmodus, eine verbesserte Kompatibilität mit iOS und Android und bis zu 40 Stunden Laufzeit.

In den Kopfhörer sind 40mm Treiber verbaut, die speziell für optimierte Klarheit entwickelt wurden. Ein integrierter Digitalprozessor optimiert zusätzlich die Frequenzbereiche, damit ein kraftvolles und dennoch ausgewogenes Klangprofil entsteht. Mit der adaptiven Geräuschunterdrückung könnt ihr Umgebungsgeräusche einfach ausblenden, umgekehrt könnt ihr den Transparenzmodus aktivieren, um Gespräche oder Ansangen wahrnehmen zu können. Support für 3D Audio ist mit an Bord, Musik und Filme in Dolby Atmos werden so immersiv erlebbar. Hinzu kommt dynamisches Headtracking.

Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 40 Stunden, mit aktiviertem ANC sind es immer noch gute 24 Stunden. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt über Bluetooth, aufladen lassen sich die Beats Studio Pro per USB-C. Ein analoger 3,5mm Eingang für kabelgebundene Audioquellen ist ebenfalls vorhanden.

Die Beats Studio Pro werden mit einem einzelnen Klick mit dem iPhone gepaart und mit dem eigenen iCloud Konto gekoppelt. Mit „Hey Siri“ könnt ihr Sprachbefehle einfach diktieren, ebenso gibt es Support für Wo ist?, wobei nur der zuletzt bekannte Ort gespeichert wird.

Im Lieferumfang ist ein Transportcase, ein USB-C Kabel und ein 3,5 mm analoges Audiokabel mit dabei. Ein Netzteil zum Aufladen muss selbst gestellt werden.