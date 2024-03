Meater 2 Plus: Neue Generation des Grill-Gadgets für 90 Euro

Für die meisten von euch geht die Grill-Saison ja schon knapp drei Monate, andere legen vielleicht erst am langen Oster-Wochenende los. Für die nächste Grill-Session haben wir jetzt das passende Angebot für euch, denn bei tink.de bekommt ihr das Meater 2 Plus, die neue Generation des Fleischthermometers, derzeit zum Sonderpreis.

Statt denn sonst üblichen 129 Euro, die aktuell übrigens auch im Preisvergleich anfallen, bezahlt ihr bei tink.de nur 90,30 Euro (zum Angebot), wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode OSTER30 einlöst. Eigentlich sollte der Gutschein 30 Euro abziehen, aktuell sind es aber wohl noch 30 Prozent. In jedem Fall ein richtig starker Preis für das Gadget, das erst im November 2023 auf den Markt gekommen ist.

Das sind die Vorteile des neuen Meater 2 Plus

An der grundlegenden Idee hat sich nichts geändert: Auch der Meater 2 Plus ist ein kabelloses Fleischthermometer, das einfach in das gewünschte Garobjekt geschoben wird. Die Ladestation dient gleichzeitig als Repeater und verbessert die Bluetooth-Reichweite und damit die Verbindung zu eurem iPhone oder iPad, wo ihr mit der Meater-App alle Daten verfolgen könnt.

Die neue Generation bietet euch eine noch präzisere Temperaturmessung mit insgesamt sechs Sensoren. Viel wichtiger allerdings: Der außen liegende Umgebungssensor hält jetzt bis zu 500 Grad aus. Da der Meater 2 Plus jetzt auch wasserdicht ist, kann er so auch in einer Fritteuse verwendet werden. Wobei ich da ehrlicherweise nicht weiß, wie es sich mit der Bluetooth-Konnektivität verhält.

Ebenfalls nicht ganz unwichtig: In nur 15 Minuten kann der Meater 2 Plus um 50 Prozent aufgeladen werden und ist dann für einen 12-stündigen Einsatz bereit. Außerdem ist das gesamte Design schlanker geworden, die zweite Generation ist 30 Prozent dünner als der Vorgänger.

Meater 2 Plus Mit Gutscheincode OSTER30 für 30 Prozent Rabatt. 129 EUR 90,30 EUR jetzt kaufen