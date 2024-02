Das Apple Car ist Geschichte: Kein E-Auto von Apple

Wie Bloomberg berichtet, hat Apple alle Pläne zur Einführung eines autonomen Elektrofahrzeugs aufgegeben. Apple hat mehr als zehn Jahre lang an einem möglichen Apple Car gearbeitet und Millionen von Dollar in die Entwicklung gesteckt. Jeff Williams, der Manager aller operativen Geschäfte bei Apple, hat den rund 2.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mitgeteilt, dass das Projekt eingestellt wird.

Arbeitslos wird die Arbeitsgruppe nicht, sie werden fortan in die Abteilung für Künstliche Intelligenz wechseln und dort unter der Leitung des KI-Chefs John Giannandrea an generativer KI arbeiten. Es ist nicht auszuschließen, dass es dennoch zu Entlassungen kommt, andere können hingegen in neue Abteilungen wechseln.

Apple Car wird nicht auf den Markt kommen

Schon Anfang des Jahres hat Bloomberg berichtet, dass das Projekt Apple Car auf frühestens 2028 verschoben und ohne autonomes Fahren umgesetzt wird. Erste Berichte reichen bis in das Jahr 2014 zurück und seitdem war das Projekt von Problemen geprägt. Erst 2021 hat der damalige Apple Watch-Chef Kevin Lynch das Projekt übernommen, um ein brauchbares Auto zu entwickeln.

Die oberste Chef-Etage hat in der letzten Wochen die Entscheidung getroffen, dass das Apple Car niemals das Licht der Welt entdecken wird.

