Hey Nutri: Neues Gratis-Quiz will Gesundheitskompetenz spielerisch steigern

Anzeige. Es sind erschreckende Zahlen, die 720 Health, zugehörig zur Word & Bild-Verlagsgruppe, anführt: Fast 60 Prozent der Menschen in Deutschland verfügen über eine unzureichende Gesundheitskompetenz. Dabei hilft das Wissen über eine ausgewogene Ernährung, Sport und Nährstoffe immens, um langfristig Übergewicht und Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkte und Schlaganfälle vorzubeugen.

Aus diesem Grund hat 720 Health nun mit Hey Nutri (App Store-Link) eine iPhone-App in den deutschen App Store gebracht, die mit zahlreichen Quizfragen spielerisch an der Gesundheitskompetenz der Nutzer und Nutzerinnen feilen will. Hey Nutri ist kostenlos und verzichtet auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements, und kann bei rund 21 MB an freiem Speicherplatz ab iOS 16.0 oder neuer auf dem Apple-Smartphone installiert werden.

„Hey Nutri hilft dir auf spielerische Weise, zu verstehen, wie du dich gesund und ausgewogen ernährst und wie du dadurch fitter und leistungsfähiger wirst. In den 3 spannenden Themenbereichen ‚Blutzucker‘, ‚Ernährung & Sport‘ und ‚Nährstoffe‘ warten insgesamt 26 verschiedene Quiz in 3 Schwierigkeitsgraden auf dich.“

So berichtet das Entwicklerteam der Quiz-App im deutschen App Store. Im Hauptmenü der App kann man zwischen den oben bereits erwähnten drei großen Kategorien auswählen und dann Quizrunden mit jeweils mehreren Fragen in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolvieren. Die Fragen sind in einem Multiple-Choice-Format gehalten und liefern sowohl beim Erraten der richtigen als auch der falschen Antwort informatives Hintergrundwissen, Tipps und Tricks sowie überraschende Fakten.

Levelaufstiege und wertvolle Hintergrundinformationen

Hey Nutri behandelt Themen wie den glykämischen Index, Blutzuckerwerte und den Einfluss auf unsere Gesundheit, Ernährung für Sportler, Nährstoffe, wichtige Bestandteile von Lebensmitteln und mehr. Gerade Personen, die einen gesunden Lebensstil pflegen oder sportlich aktiv sein wollen, finden in den Quizrunden wertvolle Hinweise und Zusammenhänge.

Damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt, bietet Hey Nutri darüber hinaus ein eigenes Scoring-System an, über das sich bei richtig beantworteten Fragen Punkte sammeln und leveltechnisch aufsteigen lässt. Alle neuen Nutzer und Nutzerinnen starten mit null Punkten und dem Badge „Greenhorn“, in insgesamt sieben Stufen lässt es sich dann bis zum „Healthy Prophet“ vorarbeiten.

Das Gesundheits-Quiz lässt sich ohne weitere Vorkenntnisse absolvieren und erfordert keine Anmeldung, Login oder die Herausgabe einer E-Mail-Adresse. Seit der Veröffentlichung der App im deutschen App Store hat Hey Nutri bereits zahlreiche positive Rezensionen spendiert bekommen: Im Durchschnitt wird das Gesundheits-Quiz mit sehr guten 4,9 von 5 Sternen bewertet.

Wenn ihr also Lust auf ein spannendes Quiz mit Gesundheitsfragen habt, ladet euch die kostenlose Hey Nutri App herunter und stellt euer Wissen auf die Probe.