UniFi Ultra: Neue Serie um Switch und Cloud Gateway erweitert

Der Hersteller Ubiquiti ist vor allem für leistungsfähige Netzwerkprodukte bekannt. Vor kurzem hat man mit dem Swiss Army Knife Ultra, einem Access Point, eine neue Baureihe angekündigt, die nun um zwei Produkte erweitert wurde: Dem Cloud Gateway Ultra und dem Switch Ultra. Die neue Ubiquiti Ultra-Serie soll sich vor allem für private Anwender und Anwenderinnen eigenen und beispielsweise im Home Office zur Anwendung kommen.

Designtechnisch sind die nun vorgestellten Produkte an die AmpliFi-Geräte des Unternehmens angelehnt. Es ist daher denkbar, dass die neue Ultra-Reihe diese in Zukunft komplett ersetzen wird. Als Basis-Setup dient bei Ubiquiti in diesem Fall ein Cloud Gateway Ultra, der mit dem WLAN-Access Point Swiss Army Knife Ultra verbunden wird.

Im Heimnetzwerk kann der UniFi Cloud Gateway Ultra als Router eingesetzt werden, der es auch bis zu vier Geräten ermöglicht, über eine Gigabit-LAN-Verbindung per Kabel angeschlossen zu werden. Insgesamt können über 30 UniFi-Netzwerk-Geräte und über 300 Clients verwaltet werden. An der Frontseite verfügt das Gerät zudem über ein kleines Display, auf dem die wichtigsten Informationen, darunter Up- und Downloads in Mbps, angezeigt werden. Als Stromversorgung dient ein USB-C-Port, für den ein Netzteil mitgeliefert wird. Der UniFi Cloud Gateway Ultra wird bereits auf der Website von Ubiquiti zum Preis von 108,29 Euro gelistet, ist aber noch nicht bestellbar.

Erweitern lässt sich das UniFi Ultra-Netzwerk auch mit dem Layer 2 GbE PoE Switch Ultra, der über insgesamt acht Netzwerkanschlüsse verfügt. Ubiquiti bietet für den Switch Ultra verschiedene Netzteile an, um die Leistung je nach verwendeten Geräten entsprechend optimieren zu können. Auch für den Switch Ultra wird auf der Hersteller-Website 108,29 Euro fällig, allerdings wird in diesem Fall kein Netzteil mitgeliefert. In Kombination mit einem 60W-Netzteil erhöht sich der Preis auf 153,51 Euro, mit einem 210W-Netzteil sind es 220,15 Euro.

Wenn ihr noch weitere Eindrücke zum neuen UniFi Cloud Gateway Ultra benötigt, könnt ihr abschließend einen Blick auf das unten eingebundene YouTube-Video des englischsprachigen Channels Mactelecom Networks werfen, in dem die Neuerscheinung im Detail vorgestellt wird.