Signal: Update ermöglicht Kontaktaufnahme per Nutzername

Mit seinem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre gilt Signal (App Store-Link) hierzulande als einer der beliebtesten Messenger. Das Entwicklerteam hat bereits in den letzten Wochen im Rahmen eines Fahrplans für 2024 angekündigt, schon bald auch die Kontaktaufnahme per Nutzernamen in den Messenger zu integrieren.

Schon bislang waren bei Signal alle Nutzerdaten verschlüsselt und privat. Ob Nachrichten, Fotos, Profilinformationen (wie Name und Profilfoto), Kontakte, Gruppen oder Sticker – das alles kann nur von den betreffenden Usern gesehen werden, nicht jedoch von Signal selbst oder sonstigen Dritten. Mit der neuen Version geht Signal nun einen Schritt weiter und macht auch die Telefonnummer auf Signal privater.

Mit dem nun erfolgten Update auf Version 7.0 von Signal, das ab sofort zum Download im deutschen App Store bereitsteht, wurden die neuen Funktionen eingeführt, die die eigene Telefonnummer auf Signal schützen. So ist die eigene Telefonnummer in der neuen Signal-Version für niemanden sichtbar, der sie nicht in den eigenen Telefon-Kontakten gespeichert hat. Dies lässt sich auch in den Einstellungen ändern.

Darüber hinaus kann in Signal v7.0 nun ein optionaler Nutzername festgelegt und geteilt werden, damit andere User des Messengers auch ohne Herausgabe der eigenen Telefonummer mit einem chatten können. Zudem hat man mit einer neuen Datenschutz-Einstellung eine Option geschaffen, um selbst kontrollieren zu können, wer einen über die Telefonnummer finden kann.

Nutzernamen sind vor allem in Chatgruppen interessant

Um die neuen Features in vollem Umfang nutzen zu können, müssen allerdings auch die eigenen Signal-Kontakte die neueste Version der Signal-App verwenden. Zudem wichtig zu wissen: Die Änderungen sind optional und müssen nicht angewandt werden. Das Verbergen der Telefonnummer und das Verwenden eines Nutzernamens ist allerdings vor allem in Gruppen interessant, in denen man nicht allen teilnehmenden Personen sofort die eigene Mobilfunknummer mitteilen möchte.

Um einen individuellen Nutzernamen in Signal einzurichten, wechselt man im Chat-Hauptfenster über das eigene Profil-Icon in die Einstellungen und wählt dann den eigenen Namen im obersten Listeneintrag aus. Dort kann dann ein Nutzername mit einem Wort und zwei Zahlen erstellt und über einen QR-Code oder einen Link auch mit anderen Personen geteilt werden. Auch wenn der Nutzername, QR-Code und Link im Profil nicht sichtbar sind, sollte man diesen nur mit Personen teilen, denen man vertraut.

Die jetzt von der Signal Foundation angekündigten Features standen bei vielen Nutzern und Nutzerinnen des Messengers schon lange auf der Wunschliste, um anonymer kommunizieren zu können. In den nächsten Monaten plant das Signal-Entwicklerteam zudem, auch endlich Cloud-Backups unter iOS zu ermöglichen sowie einfache Anruf-Links für Videoanrufe mit mehreren Personen einrichten zu können.