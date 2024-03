Philips Airfryer: Neues Modell mit zwei Körben im Anmarsch

Ich muss mir nächste Woche endlich mal Zeit nehmen um meine Erfahrungen mit dem Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected mit euch zu teilen. Ein tolles und vor allem großes Gerät mit einem 8,3 Liter großen Korb und vielen spannenden Extras.

Die nächste spannende Neuerscheinung macht sich aber schon auf den Weg in den Handel: Der Philips Dual Airfryer 3000 Series. Und hier sehe ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Potenzial, zumal diese „Heißluftfritteuse“ mit einem Preis von rund 230 Euro in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs sein wird.

Wie der Name des Philips Dual Airfryer schon verrät, gibt es zwei getrennte Körbe. Das maximale Fassungsvermögen sinkt zwar auf 6 Liter im großen Korb, dafür bekommt man aber einen zweiten Korb mit 3 Litern Volumen. Das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile: Zunächst einmal kann man verschiedene Lebensmittel getrennt voneinander gleichzeitig zubereiten. Und wenn man beispielsweise nur ein oder zwei Brötchen aufbacken möchte, kann man das in der kleinen Schublade machen und so Energie sparen.

Philips Dual Airfryer 3000 Series mit zwei Körben

Genau das ist übrigens ein Thema, warum ich den meinen Airfryer so mag: Es muss nicht vorgeheizt werden, trotzdem dauert der eigentliche Garvorgang im Airfryer weniger lang. Zusammen mit der kompakten Größe wird ordentlich Energie gespart. Laut Labormessungen von Philips kann rund 70 Prozent Strom im Vergleich zur Zubereitung im Backofen gespart werden.

NutriU heißt jetzt HomeID

Passend zum Airfryer gibt es auch eine App, wobei der neue Philips Dual Airfryer anscheinend nicht „connected“ ist. Rezepte kann man aber trotzdem in der App nachschlagen, es müssen dann nur Zeit und Temperatur über das Touch-Bedienfeld am Gerät eingestellt werden.

Die bisherige NutriU-App hat Philips mit einem Update durch HomeID ersetzt. Der Funktionsumfang bleibt identisch, in Zukunft will Philips aber alle Kaffee- und Küchengeräte an einem Ort vereinen.

Für die Nutzung mit dem Airfryer interessant: Über die App bekommt man Zugriff auf etliche Rezepte, die perfekt auf den Airfryer abgestimmt sind. In Zukunft soll es in HomeID auch noch mehr Videos geben – mit Tipps und Tricks zur richtigen Zubereitung.