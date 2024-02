Apple Arcade: Spielestudios beschreiben einen „Geruch des Todes“

Einem neuen Bericht zufolge sind einige Entwicklerstudios mit Apple Arcade unzufrieden, da sie sich Sorgen um die Zukunft des Abonnementdienstes machen. Wie das Magazin Mobilegamer.biz berichtet, beschreiben einige von ihnen einen „Geruch des Todes“ rund um Apples Spiele-Abonnement-Service.

„An der Spitze des Unternehmens muss es eine Leidenschaft und Respekt für Spiele geben, und das ist nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass sie Arcade wirklich wertschätzen oder in es investieren, so wie sie in Musik oder Fernsehen investieren.“

Der Dienst warb anfangs mit großzügigen Vorauszahlungen an die Entwickelnden. Die meisten Spiele, die in den ersten Jahren des Dienstes auf Apple Arcade veröffentlicht wurden, waren offenbar profitabel und boten den Studios einen Rettungsanker. „Trotz der Unzulänglichkeiten sind wir sehr froh, dass Arcade existiert. Es hat Premium-Spiele auf dem Smartphone lebensfähig gemacht“, sagte ein leitender Angestellter eines Spielestudios und erklärte, dass sein Unternehmen ohne die Unterstützung von Apple nicht existieren würde.

In dem Bericht wird auch behauptet, dass die Auszahlungen von Apple Arcade an Entwicklerstudios seit mehreren Jahren rückläufig sind, was sich ab Oktober 2020 bemerkbar machte. Sowohl die Vorauszahlungen als auch der „Bonus-Pool“ pro Spiel sind geschrumpft, und Apple soll sich ausweichend äußern, wie diese Beträge berechnet werden. „Sie haben diese undurchsichtige Kennzahl, die sie eine qualifizierte Sitzung nennen, und die Bonuszahlungen basieren darauf“, sagte eine Quelle. „Aber niemand weiß, was eine qualifizierte Sitzung eigentlich ist – es hat etwas damit zu tun, ob das Spiel gestartet wurde, wie lange der Spieler gespielt hat und wie oft er zurückkehrt. Es ist eine Blackbox“.

Apple: „Rachsüchtig“ und „boshaft“ im Umgang

„App Store Greats“ haben keinen Anspruch auf Vorauszahlungen, sie erhalten lediglich Beiträge aus dem Bonus-Pool. Das hat zur Folge, dass Spiele mit kürzeren Geschichten und Premium-Indie-Titel weniger verdienen als Spiele mit längerer Verweildauer. Dies erklärt offenbar den langsamen Verlust bestimmter Arten von Spielen bei Apple Arcade. Darüber hinaus hat es bei Apples Entscheidungen zur Auftragsvergabe offenbar eine starke Verschiebung hin zu prominenten familienfreundlichen Titeln gegeben, mit ein oder zwei neuen „App Store Greats“ pro Monat. Nur sehr wenige Originalspiele erhalten grünes Licht für den Dienst, wenn sie diese Anforderungen nicht erfüllen.

Während sich einige Entwicklerstudios positiv über ihre Beziehung äußerten, bezeichneten andere das Unternehmen als „rachsüchtig“ oder „boshaft“ in seinem Umgang. Einige Entwickelnde behaupten, dass das Apple Arcade-Team seinen Strategiewechsel und seine allgemeine Ausrichtung nicht deutlich gemacht hat und oft einfach nicht mehr auf E-Mails antwortet. „Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht wirklich wussten, wohin sie mit dem Ganzen wollten – fast so, als wären sie sich nicht sicher, ob sie am Ende noch einen Job haben würden“, sagte ein Vertreter des Studios.

Apple Arcade vor dem Aus?

Die Entwickelnden sprachen auch über ihre Schwierigkeiten, Marketingunterstützung zu bekommen oder Funktionen im App Store zu erhalten, selbst wenn ihre Spiele in Apple Arcade nur schwer Fuß fassen können. „Wir müssen im Grunde genommen bei Apple um ein Featuring betteln. Das Banner an der Spitze zu bekommen, ist wie Blut aus einem Stein zu quetschen“, fügte eine Quelle hinzu.

Apple hat den Abo-Dienst im April 2021 „rebootet“ und eine große Anzahl von Projekten gestrichen. Einige Entwickelnde glauben, dass Netflix‘ konkurrierender Vorstoß in den Bereich der Spiele-Abonnements Apple dazu veranlasst hat, einen weiteren Neustart von Apple Arcade in Erwägung zu ziehen. Die langfristige Zukunft des Dienstes ist allerdings unklar.