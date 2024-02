Teufel Airy TWS: Zweite Generation der In-Ear-Kopfhörer vorgestellt

Erst im vergangenen Jahr hat das Berliner Audio-Unternehmen Teufel die Airy TWS In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Nur etwas mehr als ein Jahr später steht schon die zweite Generation in den Startlöchern, die einige spannende Neuerungen bieten. Trotzdem ist der Preis von 99,99 Euro unverändert geblieben.

Starten wir direkt mal mit den Verbesserungen der Teufel Airy TWS 2: Erstmals ist eine aktive Geräuschunterdrückung integriert, die natürlich auch einen Transparenzmodus bietet. Zudem spendiert Teufel den In-Ear-Kopfhörern einen Wasserschutz und eine App-Anbindung.

Teufel Airy TWS 2 mit verbessertem Klang

Und auch der Klang sollte sich gegenüber dem Vorgängermodell noch verbessert haben, immerhin wird in den Teufel Airy TWS 2 ein fast doppelt so großer Treiber verbaut – er ist jetzt 10 statt 5,8 Millimeter groß. Ein Upgrade, dass sich direkt hörbar in verbesserter Bassleistung und Auflösung niederschlägt. Außerdem sorgen insgesamt sechs Mikrofone für eine verbesserte Sprachqualität bei Anrufen.

Die Alltagsfunktionen Play, Pause, Lautstärke, Titelsprung, Transparenz- und ANC-Modus lassen sich direkt per Fingertipp auf die Ohrhörer ausführen. Außerdem stehen in der Teufel Headphones App ein Equalizer und weitere Einstellungen zur Verfügung

Neben klassischem Night Black und Pure White sind die Airy TWS 2 auch in den Farben Ruby Red, Sage Green und Space Blue erhältlich. Eine spannende Auswahl im Preissegment bis 100 Euro.

Teufel Airy TWS 2 Unterwegs mit deiner Lieblingsplaylist und aktiver Geräuschunterdrückung, im Gespräch während eines Videomeetings oder beim Genießen deiner Soap am Laptop: Wo immer du guten Klang brauchst, der Airy TWS 2 ist dein zuverlässiger Soundbegleiter. EUR jetzt kaufen