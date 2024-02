Aqara U200: Smart Lock mit Home Key startet bei Kickstarter

Wie angekündigt, könnt ihr das neue Aqara U200 Türschloss ab sofort bei Kickstarter unterstützen. Da Aqara ein anerkannter Hersteller ist, wird dieses Projekt definitiv umgesetzt, ihr geht kein Risiko ein. Als Frühbucherpreis ruft Aqara für das U200 169 US-Dollar auf, umgerechnet circa 156 Euro+, inklusive Versand. Der spätere Marktpreis wird bei 249 US-Dollar liegen.

Das Smart Lock U200 bietet Support für Matter, noch viel spannender ist allerdings die Tatsache, dass auch Apple Home Key unterstützt wird. Mit iPhone oder Apple Watch könnt ihr dann per NFC das Schloss öffnen und benötigt dafür zum Beispiel kein zusätzliches Zubehör mehr. Aber: Zum Start wird das Türschloss Home Key nicht unterstützen, die Zertifizierung seitens Apple steht noch aus. Home Key soll später mit einem Update verfügbar gemacht werden, weitere Informationen zu einem möglichen Zeitplan gibt es leider nicht.

Das U200 ist eine Nachrüstlösung und wird auf der Innenseite der Tür auf dem bestehenden Schloss befestigt – so wie es auch Nuki macht. Betrieben wird das Türschloss über einen wiederaufladbaren Akku, das Keypad setzt hingegen auf vier AAA-Batterien und kann optional auch über das vorhandene Klingelkabel mit Dauerstrom betrieben werden. Dank des stromsparenden Thread-Protokolls verfügt das U200-Schloss über eine Batterielebensdauer von bis zu 6 Monaten. Darüber hinaus verfügt die Funktastatur über die Schutzklasse IPX5 und hält extremer Hitze und Kälte stand.

Neben der App-Anbindung und der kommenden Home Key-Unterstützung, könnt ihr das Schloss auch per Auto-Unlock öffnen, über PIN-Codes auf dem Keypad, per Fingerabdruckscanner oder per NFC-Karte.

Aqara U200 bei Kickstarter unterstützten

Wenn euch die Daten des Aqara U200 Smart Lock überzeugen, könnt ihr jetzt bei Kickstarter Unterstützer oder Unterstützerin werden. Die Massenproduktion soll noch im März starten, die Auslieferung ist für April angesetzt. Wir werden uns das spannende Türschloss für euch ansehen und euch mit einem Testbericht versorgen.

Aqara U200 im Video