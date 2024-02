Neue Gadgets von Apple: Smarter Ring, Brille und AirPods mit Kamera?

Apple hat im im Laufe der Jahre die Entwicklung mehrerer neuer tragbarer Geräte in Betracht gezogen, darunter ein intelligenter Ring für Gesundheit und Fitness, eine intelligente Brille und verbesserte AirPods mit eingebauten Kameras und mehr Sensoren. Dies berichtet der bekannte Tech-Redakteur von Bloomberg, Mark Gurman, in seinem neuesten „Power On“-Newsletter.

Schon in der vergangenen Woche hatten wir über die Pläne Apples berichtet, langfristig einen smarten Fingerring auf den Markt bringen zu wollen. Samsung wird wohl noch in diesem Sommer einen Smart Ring namens „Galaxy Ring“ präsentieren, so dass es nicht abwegig ist, dass Apple über kurz oder lang in diesem Bereich nachziehen möchte.

Smart Ring mit Gesundheits- und Fitnessfeatures

Vor einigen Jahren hat Apples Industriedesign-Team die Idee eines „intelligenten Rings“ mit Schwerpunkt auf Gesundheits- und Fitnessfunktionen den Führungskräften des Gesundheitsteams des Unternehmens vorgestellt, berichtet Mark Gurman in seinem Newsletter. Zugleich gibt er jedoch an, dass Apple das am Finger zu tragende Gerät derzeit nicht aktiv entwickle, so dass es unklar ist, ob es jemals auf den Markt kommen wird.

Laut Gurman könnte der Ring eine kostengünstige Alternative zur Apple Watch sein, die Gesundheits- und Fitnessdaten mit einem gekoppelten iPhone synchronisieren könnte. Er würde mit Produkten wie dem Oura Ring und dem kommenden Galaxy Ring von Samsung konkurrieren.

Intelligente Brille als Konkurrenz für Meta und Amazon

Seit langem wird zudem gemunkelt, dass Apple irgendwann eine fortschrittliche AR-Brille auf der Grundlage des Vision Pro Headsets auf den Markt bringen will. In der Zwischenzeit, so Gurman, habe der Konzern die Entwicklung einer „weniger ehrgeizigen“ intelligenten Brille in Betracht gezogen, die mit Produkten wie den Ray-Ban Smart Glasses von Meta und den Echo Frames von Amazon konkurrieren würde.

Laut Gurman hat Apple darüber nachgedacht, eine Brille zu entwickeln, die als „AirPods-Ersatz“ mit eingebauten Lautsprechern, Kameras, Gesundheitssensoren und KI-Funktionen dienen würde. Die Brille befinde sich in einem Stadium der „Technologieuntersuchung“ innerhalb der Hardware-Engineering-Abteilung von Apple, so dass eine Veröffentlichung noch in weiter Ferne liege.

AirPods mit Kameras und KI-Funktionen

Laut Gurman haben Apple-Ingenieure letztes Jahr auch damit begonnen, zu untersuchen, wie man Kamerasensoren mit niedriger Auflösung in die AirPods einbauen kann. Er glaubt, dass diese AirPods, falls sie jemals auf den Markt kommen, KI-Funktionen bieten könnten, die „Menschen bei ihren täglichen Routinen unterstützen“.

Bislang sind diese Produkte offenbar noch nicht in aktiver Entwicklung, so dass es zu einer Veröffentlichung wohl noch einige Zeit dauern dürfte – wenn die Projekte überhaupt realisiert werden. Welches smarte Gadget würde euch am meisten interessieren: Ein smarter Ring, eine intelligente Brille oder AirPods mit Kameras?

Fotos: Samsung/Ray-Ban.