ESR Qi2 Autoladegerät erstmals für 30 Euro zu haben

Im Januar hat ESR neue Ladelösungen mit Qi2 vorgestellt und das Autoladegerät mit 15 Watt und MagSafe ist eines der ersten Produkte mit Qi2, die auf dem Markt bereits erhältlich sind. Zum Start hat ESR noch 43,99 Euro verlangt und schon jetzt könnt ihr für nur 30,34 Euro (Amazon-Link) zuschlagen, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

Ich habe das Autoladegerät von ESR vorliegend, allerdings noch nicht getestet. Ich habe es jetzt für euch ausgepackt und ihr könnt den Charger entweder direkt in den Lüftungsschlitzen oder per Klebehalterung an einer geeigneten Stelle anbringen. Die Klemme für die Lüftungsgitter ist sehr starr, allerdings auch breit. Sollte euer Auto sehr schmale Gitter haben, könnte es eng werden. Zusätzlich gibt es unterhalb einen ausklappbaren Arm, der dem Ladegerät mehr Stabilität gibt. Das eigentliche Ladepad ist auf einem Kugelgelenk montiert und kann für den perfekten Winkel individuell einsgestellt werden. Ein USB-C Kabel liegt bei, ein 20 Watt Netzteil oder Zigarettenanzünder-Ladegerät müsst ihr aber selbst stellen. Ein USB-A auf USB-C Adapter ist mit dabei, falls ihr einen vorhandenen USB-A Anschluss nutzen könnt. Für Qi2 mit 15 Watt müssen 20 Watt geliefert werden.

ESR Qi2 Autoladegerät lädt mit bis zu 20 Watt

Mein iPhone 15 Pro Max wurde sogar mit bis zu 20 Watt Peak aufgeladen, durchschnittlich gibt es aber 15 Watt. Qi2 funktioniert also und auch der Magnet scheint sehr anziehend zu sein. Da ich das ESR Ladegerät noch nicht im Auto ausprobiert habe, verweise ich gerne auf den Test von The Verge. Thomas Ricker schreibt, dass die Halterung bei holprigen Strecken das iPhone hält, für Offorad-Abenteuer ist der Magnet aber zu schwach.

Das ESR Qi2 Autoladegerät funktioniert auch mit MagSafe-kompatiblen Hüllen und zeigt über eine kleine LED an, wenn der Ladevorgang aktiv ist. Wenn ihr euer iPhone gar nicht aufladen wollt, könnt ihr einfach das Kabel ziehen und das Ladegerät nur als Halterung nutzen. Wenn ihr euer iPhone unterwegs besonders schnell aufladen wollt, ist das mit Qi2 möglich. Ältere Smartphones werden unterstützt, allerdings gibt es dann nur ein langsame Ladung.

Gutes Preis-Leistungverhältnis

Zum aktuellen Kurs ist das Ladegerät zu empfehlen, wenn ihr es bei euch im Auto vernünftig anbringen könnt. Laut ESR funktioniert die Halterung mit 99 Prozent aller Lüftungsanlagen, runde Auslässe sind jedoch ausgeschlossen.

