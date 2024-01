ESR kündigt neue Qi2-Ladegeräte an

Qi2 ist der neue Ladestandard auch für iPhones. Der Markt nimmt langsam Fahrt auf, die ersten Modelle können vorbestellt werden. Nun hat auch ESR fünf neue Qi2-Ladegeräte angekündigt.

ESR Qi2 Auto-Ladegerät

In den USA verkauft ESR das neue Qi2 Auto-Ladegerät schon, hierzulande noch nicht. Ihr könnt den Charger entweder auf dem Armaturenbrett befestigen oder direkt in den Lüftungsschlitzen. Über ein Kugelgelenk lässt sich der perfekte Winkel einstellen. Ist in den USA für 35,99 US-Dollar gestartet.

ESR Qi2 3-in-1 Ladestation

Die 3-in-1 Ladestation bekommt auch Support für Qi2 und kann das iPhone im Hoch- oder Querformat mit 15 Watt versorgen. Im Standfuß könnt ihr eure AirPods kabellos aufladen, rückseitig lässt sich ein Apple Watch-Dongle anstecken, um auch die Computer-Uhr von Apple aufladen zu können. Das Ladegerät soll für 79,99 US-Dollar auf den Markt kommen.

ESR Qi2 3-in-1 Reiseladegerät

Die aktuelle Version des Reiseladegeräts habe ich schon getestet und für gut befunden. Die Neuauflage wird mit Qi2 das iPhone deutlich schneller aufladen. Gleichzeitig könnt ihr auch die AirPods und die Apple Watch mit Storm versorgen. In einem praktischen Etui lassen sich alle Kompotten bequem transportieren. Soll im März starten, ein Preis ist noch nicht bekannt.

ESR Qi2 Charger & Qi2 Powerbank

Der einfache Ladepuck mit Qi2 wird einfach via MagSafe auf die Rückseite gelegt und versorgt dann das iPhone mit Storm. Die Powerbank verfügt ebenfalls über MagSafe und Qi2. Mit einem klappbaren Ständer könnt ihr euer iPhone während des Ladevorgangs auch aufstellen. Der Ladepuck soll im Mai starten, die Powerbank im Juli. Preise wurden nicht mitgeteilt.