Was taugt ein 39,99 Euro teures Silicone Back Cover für das iPhone 15?

Passend zum neuen iPhone 15 hat meine Frau natürlich auch eine neue Schutzhülle benötigt. Auswahl gibt es hier genug, angefangen von Billig-Produkten bis hin zur 59 Euro teuren Silikon Case von Apple. Wir haben vor einigen Monaten die Möglichkeit bekommen, zwei Schutzhüllen von Decoded auszuprobieren.

Genauer gesagt das Decoded Silicone Back Cover in den Farben Lavender und Sage Leaf. Oder der Einfachheit halber: Lila und Grün. Mit einem Preis von 39,99 Euro sind die Schutzhüllen sicherlich kein Schnäppchen, umso gespannter waren wir auf den ersten eigenen Eindruck.

Die Feature-Liste der neuen Schutzhüllen von Decoded liest sich jedenfalls recht umfangreich, hier mal ein paar ausgewählte Features:

Im Material integrierte antimikrobielle Formel vernichtet Bakterien und andere Mikroorganismen auf der Hülle

Mit einem zweilagigen eloxierten Kameraring aus Metall

Kabelloses Laden und Laden via MagSafe ohne die Hülle zu entfernen

Zumindest zwei dieser Punkte konnte ich überprüfen. Der Kameraring aus Metall steht deutlich hervor und schützt die Kameralinsen des iPhones im Fall der Fälle. Auch die MagSafe-Funktionalität wird durch die Schutzhülle nicht eingeschränkt. Ob das Case von Decoded allerdings eine antimikrobielle Formel besitzt, kann ich euch nicht sagen.

Eine Farbe zieht den Staub magisch an

Bei der grünen Variante ist uns allerdings bereits nach kurzer Zeit etwas anderes aufgefallen: Das Silicone Back Cover in dieser Farbe zieht Flusen und Staub quasi magisch an. Bereits nach wenigen Stunden hat sich sichtbar Dreck auf der Hülle angesammelt, eine sehr unschöne Geschichte.

Die zweite Farbvariante, der lila Farbton, war dagegen nicht von diesem Problem betroffen. Selbst nach mehreren Monaten nicht. Ich habe keine Ahnung, warum es hier so einen eklatanten Unterschied gibt. Der einzige kleine „Fehler“: Eine winzige Ecke des Außenmaterials ist „rausgerissen“, wobei das definitiv auf einen Sturz auf eine Kante zurückzuführen ist. In diesem Fall kann man wohl sagen: Die Schutzhülle hat ihren Zweck erfüllt und den Aufprall absorbiert. Meine Frau hat das Case auch heute noch im Einsatz.

Was uns noch positiv ausgefallen ist: Unten sind die Hüllen von Decoded komplett geschlossen und haben nur einzelne Aussparungen für den USB-C-Port und die Lautsprecher. Außerdem ist der Rahmen an der Vorderseite leicht erhöht, so dass das Displayglas nicht auf dem Tisch aufliegt, wenn man es verkehrt herum ablegt. 39,99 Euro sind aber definitiv eine Ansage – zuschlagen könnt ihr aus meiner Sicht aber genau dann, wenn euch eine der Farben optisch besonders gut gefällt.