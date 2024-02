Dynamic Island: Mit diesen kreativen Varianten hat Apple experimentiert

Mit den iPhone 14 Pro-Modellen im Jahr 2022 führte Apple die Dynamic Island ein, die sich verändern und erweitern kann, um Systemwarnungen, Sportergebnisse und eine Vielzahl anderer Informationen anzuzeigen. Die Funktion erweitert den Raum um die Frontkamera und die Face ID-Sensoren im Vergleich zur Aussparung bei älteren iPhone-Modellen.

Wie nun MacRumors unter Berufung auf vorliegende Informationen berichtet, hat Apple im Laufe der Jahre eine Reihe von Ideen für die Aussparung des iPhones erforscht, bevor es zum aktuellen Design der Dynamic Island kam. MacRumors hat basierend auf dem Quellenmaterial entsprechende Bilder erstellt, um einen nie zuvor gesehenen Blick auf einige der von Apple in Betracht gezogenen Konzepte zu ermöglichen.

Vor der Dynamic Island hat Apple mit einem Popover-Menü auf der rechten Seite des Bildschirms geliebäugelt, das einen schnellen Zugriff auf die Uhrzeit, die Stärke des Mobilfunksignals und des WLANs, die Helligkeit des Displays, die Lautstärke und den Ladezustand des Akkus ermöglicht hätte. Das Menü sieht im Wesentlichen wie eine zweite Kerbe aus und würde verschwinden, wenn es nicht gebraucht wird.

Eine weitere Idee, die Apple in Erwägung zog, war das Verstecken der Kerbe durch einen komplett schwarzen Statusleistenbereich am oberen Bildschirmrand. OLED-Displays stellen die Farbe Schwarz dar, indem sie einzelne Pixel abschalten, so dass dieses Design zur Einsparung von Akkulaufzeit beigetragen hätte.

Später kam Apple auf die Idee der heutigen Dynamic Island und untersuchte dafür eine Reihe verschiedener Designs, wie oben abgebildet. Apple ließ die Dynamic Island zunächst dauerhaft im oberen Teil des Bildschirms anzeigen, entschied dann aber, dass es weniger aufdringlich wäre, wenn sie ihre Größe nach Bedarf ändern würde. Apple zog auch in Betracht, die Lautstärke und eine ganze Reihe von System-Kurzbefehlen in der Dynamic Island anzuzeigen, testete ein nie verwendetes Layout für laufende Telefonanrufe und vieles mehr.

Inzwischen wurde die Dynamic Island auf alle iPhone 15-Modelle ausgeweitet. Das iPhone 13, iPhone 14 und iPhone 14 Plus werden weiterhin mit einer Notch am oberen Bildschirmrand verkauft. Gerüchten zufolge plant Apple, die Frontkamera und die Face ID-Sensoren des iPhones unter das Display zu verlegen, aber dieser Übergang wird laut MacRumors frühestens im nächsten Jahr erwartet.

Foto 2 und 3: MacRumors.