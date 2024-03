WhatsApp: Passkey-Funktion im iOS-Beta-Test

Meta hat ein neues Passkey-Feature zur aktuellen Beta-Version von WhatsApp für iOS hinzugefügt. Mit dieser Funktion sollen User ihren Account verifizieren und damit von verbesserten Sicherheitsmaßnahmen profitieren können. Das Passkey-Feature wird gerade über TestFlight ausgerollt und steht derzeit ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Ein sukzessiver Rollout für Beta-User soll über die nächsten Wochen erfolgen.

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für iOS 24.4.10.78 hat Meta nun das Passkey-Feature nachgezogen, das das Unternehmen schon vor einer Weile in der Android-Beta ausgerollt hatte. Einige Beta-Nutzer können über TestFlight bereits auf das Update zugreifen.

Mit Passkey können Nutzerinnen und Nutzer einen sechsstelligen Code vergeben, mit dem sie ihren WhatsApp-Account verifizieren und damit eine weitere Sicherheitsebene einziehen können. Passkey bleibt dabei optional, das heißt, ihr müsst diese Maßnahme nicht aktivieren, wenn ihr nicht wollt.

Sobald ihr einen Passkey vergeben habt, wird dieser automatisch im iCloud-Schlüsselbund gespeichert. So könnt ihr den Account auch per FaceID, TouchID oder mit eurem Geräte-Code entsperren. Auf Geräten, auf denen FaceID und Co nicht hinterlegt sind, greift dann weiterhin der sechsstellige Passkey.

Ich selbst schütze meinen WhatsApp-Account auf dem iPhone direkt per FaceID und finde das sehr praktisch. Ein Passkey für die Nutzung auf externen Geräten ist aber eine schöne Erweiterung.