Apple Karten macht Melbourne fit für die Formel 1

Noch bleibt etwas mehr als eine Woche Zeit bis zum Start der neuen Formel-1-Saison. Das erste Rennen des Jahres wird am 8. März in Melbourne stattfinden. Ähnlich wie bereits für Monaco im vergangenen Jahr hat Apple auch die australische Metropole für das Rennen ordentlich aufgemotzt – zumindest das digitale Abbild.

Der Albert Park in Melbourne, seit Jahren Austragungsort des Rennens, wurde in Apple Karten mit etlichen 3D-Objekten und Animationen versehen. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur für Personen interessant, die das Rennen vor Ort besuchen. Ich finde es jedenfalls spannend, sich die Lage der Strecke und die Umgebung einfach mal so genauer anzusehen.

Das alles ist neu in Melbourne

Das Grand-Prix-Erlebnis in Apple Karten bringt die temporäre Strecke im Albert Park realistisch zum Leben: Markierte Kurven, detaillierte 3D-Tribünen, Fußgängerbrücken und authentische Randsteine sorgen für echtes Rennfeeling. Pop-up-Punkte zeigen Eingänge, Servicebereiche wie Toiletten, Wasser- und Erste-Hilfe-Stationen sowie Fanartikelstände und führen Besucher direkt zu ihren Tribünen.

In den 3D-Ansichten erscheinen markante Orte wie das Boxengebäude, das Lakeside Stadium, das Melbourne Sports & Aquatic Centre und die Ziellinie. Ergänzt wird das virtuelle Erlebnis durch bekannte Wahrzeichen der Stadt – vom AAMI Park und Eureka Tower bis zur Rod Laver Arena und St. Paul’s Cathedral.

Nach der Übernahme der Streaming-Rechte für die USA dürfte die Formel 1 für Apple in diesem Jahr einen ganz besonderen Stellenwert haben. Wir gehen davon aus, dass auch weitere Strecken des Rennkalenders ein entsprechendes Upgrade in der Karten-Anwendung erhalten werden. Ich bin in diesem Jahr nach langer Pause übrigens mal wieder bei einem Rennen, die Karten für das Oranje-Spektakel in Zandvoort sind bereits gebucht.