Tim Cook blickt auf Steve Jobs und seinen Einstieg bei Apple zurück

In einem kürzlich veröffentlichten Brief des Steve Jobs Archive reflektiert Tim Cook über seine Entscheidung, 1998 zu Apple zu wechseln, und die prägenden Erfahrungen mit Steve Jobs. Der Brief, der ursprünglich im August 2024 verfasst wurde, gibt Einblicke in die Beweggründe von Tim Cook, sich einem Unternehmen anzuschließen, das damals am Rande des Scheiterns stand.

Apple befand sich 1998 wirtschaftlich in einer schwierigen Lage, und viele Bekannte warten Cook davor, gewissermaßen ein sinkendes Schiff zu besteigen. Der heutige Apple-CEO beschreibt sein erstes Gespräch mit Jobs jedoch als einen Moment, der seine Bedenken sofort zerstreute:

„Ich werde dieses erste Gespräch mit Steve nie vergessen. Zu dieser Zeit hatte Apple mit Schwierigkeiten zu kämpfen, und Steve arbeitete daran, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, das während seiner Abwesenheit vom Kurs abgekommen war. Viele Menschen zweifelten daran, dass das Unternehmen überleben würde, und ich wurde gewarnt, dass die Annahme einer Stelle dort mit Risiken verbunden sei. Aber als Steve sprach, lösten sich alle meine Bedenken augenblicklich auf. Ich hatte noch nie jemanden getroffen, der so viel Leidenschaft und Weitblick hatte. Er sprach mit Charisma und Klarheit über eine Zukunft, in der Technologie eine Quelle menschlicher Kreativität und Potenziale erschließen, uns verbinden und auf eine Weise beflügeln könnte, die selbst er sich noch nicht vorstellen konnte.“

So war der Eintritt bei Apple für Cook nicht nur ein Jobwechsel, sondern gewissermaßen der Beginn einer lebenslangen Mission. In seinem Brief heißt es weiter:

„In Steve habe ich einen unglaublichen Mentor gefunden, der mich dazu inspiriert hat, mich weiterzuentwickeln und mich auf neue und wichtige Weise herauszufordern. Und mit meinem Eintritt bei Apple habe ich einen Job gegen eine Aufgabe eingetauscht, die mich bis heute antreibt. Das war wirklich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“

Tim Cook Brief anlässlich von Jobs‘ 71. Geburtstag veröffentlicht

Der Brief von Tim Cook ist Teil einer Sammlung von Texten, die das Steve Jobs Archive an Jobs‘ 71. Geburtstag veröffentlichte. Neben Cook teilten auch andere einflussreiche Persönlichkeiten wie Jony Ive, Bob Iger und Dieter Rams ihre Erinnerungen an Jobs. Die Briefe waren zuvor nur einem begrenzten Kreis zugänglich und sind nun kostenlos online sowie in der Apple Books App verfügbar.

Das Steve Jobs Archive, 2022 von Freunden und Familie gegründet, will das Erbe von Jobs durch Zitate, Fotos, Videos und E-Mails bewahren. Es bietet zudem Stipendien für junge Kreative, die sich von Jobs‘ Weg inspirieren lassen.