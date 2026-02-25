YouTube: Premium Lite-Abo erhält weitere Vorteile

Nachdem mein YouTube Premium-Abo abgelaufen war, musste ich einige Wochen den kostenlosen Tarif der Videoplattform nutzen und war bereits nach kurzer Zeit enorm genervt von der ständig eingeblendeten Werbung vor und während Videoclips sowie auf der Website selbst. Diesen Zustand habe ich nicht lange ertragen und nun den „kleinen“ Tarif von YouTube, Premium Lite, für 5,99 Euro/Monat gebucht.

Nun gibt es nicht nur gute Neuigkeiten für mich, sondern auch für zahlreiche andere User mit abgeschlossenem YouTube Premium Lite-Abo: Der Videodienst macht seinen günstigeren Abo-Tarif attraktiver. Ab sofort können Nutzer und Nutzerinnen nicht nur werbefrei durch die meisten Videos scrollen, sondern diese auch im Hintergrund weiterlaufen lassen oder für unterwegs herunterladen. Damit rückt das Lite-Abo näher an das reguläre YouTube Premium heran, allerdings zu einem deutlich niedrigeren Preis. Laut eines aktuellen Blogbeitrags mit der Ankündigung kann es noch ein paar Wochen dauern, bis alle Personen mit aktivem Premium Lite-Abo Zugriff auf die neuen Features haben.

Mit einem monatlichen Preis von 5,99 Euro in Deutschland bietet Premium Lite eine preisbewusste Alternative zum großen YouTube-Paket, das 12,99 Euro kostet. Der günstigere Tarif verzichtet zwar weiterhin auf einige Extras, dürfte aber viele Personen ansprechen, die vor allem Videos ohne Werbung genießen wollen. Nur bei Shorts bleibt YouTube bislang hartnäckig: Hier tauchen weiterhin Anzeigen auf.

Für YouTube Music ist weiterhin das Premium-Abo erforderlich

Musikfans müssen beim Premium Lite-Abo allerdings Abstriche machen. Wer Songs ohne Werbung hören möchte, braucht nach wie vor das vollständige Premium-Abo, denn die Lite-Version deckt ausschließlich Nicht-Musik-Inhalte ab. Trotzdem könnte das Update für viele den entscheidenden Unterschied machen, um ohne Werbeunterbrechungen durch YouTube zu stöbern.

YouTube Premium und YouTube Premium Lite lassen sich auf der entsprechenden Produktseite der Videoplattform buchen. Neue User, die zuvor noch kein Abo abgeschlossen hatten, können den jeweiligen Tarif für einen Monat kostenlos testen. Sparen lässt sich auch mit einem Jahres-, Familien- oder Studententarif. Die YouTube-App für iPhones und iPads (App Store-Link) steht nach wie vor als kostenloser Download im App Store bereit.