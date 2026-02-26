Buntes MacBook: 8 Sparmaßnahmen sorgen für Einschränkungen

Apple soll schon bald ein deutlich günstigeres MacBook vorstellen, und deshalb verdichten sich kurz vor dem Launch immer mehr Hinweise auf abgespeckte Technik. Das Gerät richtet sich vermutlich an preisbewusste Käufer und Käuferinnen, während es gleichzeitig bewusst unterhalb bestehender Modelle positioniert wird.

Leak nennt gleich 8 mögliche Einschränkungen

Ein Leaker analysierte interne macOS-Testdateien, weshalb nun mehrere mögliche Kompromisse bekannt wurden. Demnach könnte das Display dunkler ausfallen, während außerdem die True-Tone-Funktion komplett fehlen soll.

Auch beim Speicher spart Apple wohl deutlich, denn Varianten über 512 GB sind laut Leak aktuell nicht geplant. Zudem könnten langsamere SSD-Geschwindigkeiten eingesetzt werden, weil wahrscheinlich nur ein einzelner NAND-Chip verwendet wird.

Ausstattung wirkt bewusst reduziert

Das neue Notebook unterstützt angeblich kein Schnellladen, während außerdem eine Tastaturbeleuchtung gestrichen werden könnte. Zusätzlich sollen hochohmige Kopfhörer nicht direkt unterstützt werden, weshalb Audioprofis Einschränkungen erwarten müssen.

Beim Funkstandard verzichtet Apple offenbar auf den neuen N1-Chip, sodass stattdessen ein externer MediaTek-Chip zum Einsatz kommen könnte.

iPhone-Chip statt M-Serie?

Statt eines klassischen M-Prozessors soll ein A18-Pro-Chip arbeiten, wodurch Leistung und Energieeffizienz zwar solide bleiben, jedoch klar unter Pro-Modellen liegen dürften. Ein kleineres 12,9-Zoll-Display sowie vermutlich 8 GB RAM sollen das Einsteiger-Konzept zusätzlich unterstreichen.

Auch die Anschlüsse könnten einfacher ausfallen, denn gewöhnliche USB-C-Ports ersetzen wohl schnellere Thunderbolt-Verbindungen.

Farben, Preis und Vorstellung

Gerüchten zufolge erscheint das Notebook in auffälligen Farben, wodurch Erinnerungen an frühe iBook-Modelle geweckt werden sollen. Der Preis könnte zwischen 599 und 799 US-Dollar liegen, weshalb Apple erstmals ein echtes Einstiegs-MacBook anbieten würde.

Eine Präsentation wird ohne großes Event erwartet, während Medien das Gerät vermutlich bei lokalen Experience-Terminen erstmals testen dürfen.