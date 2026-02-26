Aliro-Standard für Tap to Unlock ist offiziell gestartet

Eigentlich sollte es schon im vergangenen Jahr losgehen, dann hat es am Ende doch ein bisschen länger gedauert. Jetzt gibt es endlich frohe Kunde: Die Connectivity Standards Alliance hat heute die Veröffentlichung der Aliro 1.0-Spezifikation bekannt gegeben. Damit ist der Weg frei für systemübergreifend funktionierende Smart Locks und Keypads mit NFC-Funktion und „Tap to Unlock“.

Aliro ist nicht nur eine einfache Lösung für Apple Home und den Home Key. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Aliro ist die Unterstützung durch die weltweit führenden mobilen Wallet-Ökosysteme. Durch die Zusammenarbeit mit Apple, Google und Samsung bietet Aliro eine standardisierte digitale Authentifizierungslösung, die mit allen üblichen Smartphones und Wearables funktioniert.

Die Aliro 1.0-Spezifikation schafft ein robustes Framework, das asymmetrische Kryptografie nutzt, um sichere und vertrauenswürdige Interaktionen zwischen Benutzergeräten und Lesegeräten zu gewährleisten und gleichzeitig die Privatsphäre der Benutzer zu respektieren. Um den unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden, unterstützt die Spezifikation eine Vielzahl von Transporttechnologien, darunter NFC für Tap-to-Access, Bluetooth Low Energy für benutzerinitiierte Langstreckenkommunikation und Bluetooth LE plus Ultra-Wideband (UWB) für eine nahtlose, sichere und freihändige Authentifizierungsmethode.

Was bedeutet der Start von Aliro 1.0 in der Praxis?

Bei der Connectivity Standards Alliance, die sich ja auch für den Matter-Standard verantwortlich zeichnet, kann nun die Hardware zur Zertifizierung eingereicht werden. Fertige Produkte können damit den letzten Schritt durchlaufen und bereit für den Marktstart gemacht werden. Für uns in Deutschland sind dabei vor allem die zu den jeweiligen Smart Locks passenden Keypads mit NFC-Funktion interessant. Der erste Kandidat auf unserer Liste ist dabei ohne Zweifel Nuki. Das österreichische Unternehmen hat ja bereits im vergangenen Jahr angekündigt, mit einem neuen Keypad auf den Aliro-Standard zu setzen.

„Die Einführung des weltweit ersten elektronischen Türschlosses mit nativer Matter-Unterstützung war ein bedeutender Meilenstein für die gesamte Branche – Aliro nun an die Türen unserer Kundinnen und Kunden zu bringen, ist die logische Fortsetzung dieser Reise“, sagt Jürgen Pansy, Mitgründer und Chief Innovation Officer von Nuki. Ich bin mir sicher, dass der Marktstart des aktualisierten Keypads in den nächsten Wochen erfolgen wird – das werden wir natürlich mit einem Praxis-Test für euch begleiten.