Mein erster Test-Eindruck der Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II

Schon auf der IFA 2023 hat Bosch Smart Home erstmals die neue Eyes Außenkamera II präsentiert, die dann allerdings mit Verspätung erst im Juli 2024 gestartet ist. Ich habe mir die Kamera gekauft, da ich in meinem neuen Zuhause, das immer noch eine Baustelle ist, auf Bosch Smart Home setze. Da bei mir aktuell das Wärmedämmverbundsysteme auf die Fasse aufgebracht wird, habe ich die Eyes Außenkamera II für einen ersten Test an meine alte Haustür geschraubt.

Angebot: 2x Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II für 669,95 Euro statt 719,90 Euro (zum Angebot bei tink.de)

Loben muss ich Bosch dafür, dass die Verpackung komplett auf Plastik verzichtet. Warum man zur Montage keine Schrauben mitliefert, finde ich mit Blick auf den Preis aber unverhältnismäßig. Gut, vier kleine Dübel und Schrauben hat wohl jeder im Keller. Davon ab finde ich die Montage sehr einfach, da man die Platte mit vier Schrauben befestigt, die sogar eine Mini-Libelle (eine Art Wasserwaage) integriert, um die Montageplatte waagerecht auszurichten. Hier würde ich dennoch mit einer herkömmlichen Wasserwaage nachhelfen.

Die Montage ist ziemlich einfach

Das Stromkabel könnt ihr von hinten einführen und wird einfach auf die Klemme geschraubt. Ihr benötigt einen Neutralleiter, eine Phase und eine Erde. Die eigentliche Kamera könnt ihr jetzt einfach auf die Montageplatte drücken und mit einer kleinen Madenschraube von unten fixieren. Danach kann man die Kamera nicht mehr abziehen, wobei das kein echter Diebstahlschutz ist. (Beachtet: Normalerweise kommt das Kabel ja direkt aus der Hauswand, sodass man dieses nicht wie bei mir auf dem Foto sieht).

Optisch finde ich die Eyes Außenkamera II von Bosch Smart Home wirklich attraktiv. Das Design hat sich im Vergleich zum Vorgänger kaum geändert, allerdings gibt es jetzt erstmals auch eine Variante in Anthrazit, die bei modernen Häusern und weißen Fassaden optisch richtig gut aussieht. Darüber hinaus ist die Verarbeitung top und die Kamera sehr hochwertig.

Einrichtung muss in der Bosch Smart Camera App erfolgen

Insofern ihr schon Komponenten des smarten Systems von Bosch im Einsatz habt, ist es etwas verwunderlich, dass man die Einrichtung nicht in der Bosch Smart Home-App, sondern in der dedizierten Bosch Smart Camera-App (App Store-Link) vornehmen muss. Das hat aber den Vorteil, dass man die Kamera auch ohne Bosch Controller als einzelne Kamera verwenden kann.

Die Einrichtung ist schnell erledigt, da man lediglich einen QR-Code scannen muss. Die ersten Einstellungen könnt ihr schon während der Einrichtung vornehmen, die Details lassen sich dann im Anschluss festlegen – dazu gleich mehr.

Nachdem die Eyes Außenkamera II in der Bosch Smart Camera-App eingerichtet ist, könnt ihr sie auch in der Bosch Smart Home-App hinzufügen. Das geht relativ einfach, allerdings müsst ihr wissen, dass in der Bosch Smart Home-App nicht alle Funktionen bereitstehen. Demnach ist es zu empfehlen beide Apps installiert zu haben, um die Kamera bestmöglich steuern zu können. Für Nutzer und Nutzerinnen, die auf Bosch Smart Home-Komponenten setzen, ist das aber keine optimale Lösung. Ich habe mir aber einfach einen Ordner auf dem iPhone-Homescreen angelegt, um dort beide Apps gesammelt aufzubewahren.

Diese Einstellungen bietet die Eyes Außenkamera II

Warum Bosch der Kamera nur eine Full-HD-Qualität spendiert hat, weiß ich nicht. Das Videobild ist auf jeden Fall gut, jedoch hätte ich mich über 2K oder gar 4K richtig gefreut. Darüber hinaus ist auch eine Videoaufnahme bei Nacht möglich, wobei das 1.100 Lumen helle Frontlicht für die entsprechende Ausleuchtung sorgt. Zur Beleuchtung ist das Licht sehr gut geeignet, unter anderem könnt ihr die Helligkeit und die Farbtemperatur einstellen. Wenn man das Licht ausschaltet oder es automatisch nach einer zuvor eingestellten Zeit wieder ausgeht, passiert das nicht abrupt, sondern langsam über einen Verlauf – das gefällt mir.

Genauso gut gefallen mir die Ober- und Unterlichter, die sogar Farben anzeigen können. Das sorgt für eine besonders schöne Fassaden- und Ambientebeleuchtung, wobei ihr auch oben und unten andere Farben anzeigen könnt. In der Kamera-App könnt ihr aus einem Farbkreis jede mögliche Farbe wählen, wobei ihr auch weiße Farbtöne nutzen oder das gleiche Weiß wie beim Frontlicht einstellen könnt.

Auf der Startseite der Bosch Kamera-App bekommt ihr Zugriff auf die 75 dB laute Sirene, das Frontlicht, die Gegensprechanlage sowie Zugriff auf die genannten Ober- und Unterlichter. Ihr könnt alle Ereignisse einsehen, die kostenlos in der Cloud gespeichert werden. Allerdings speichert die Kamera nur die letzten 100 Clips, die auch nur 15 Sekunden lang sein können. Die Speicherung erfolgt im Gratis-Plan maximal sieben Tage. Möchte man 400 Clips mit bis zu 60 Sekunden Länge aufzeichnen, die erst nach 30 Tagen gelöscht werden, muss man zum Cloud+-Abo für 2,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr greifen. Eine Speicherung auf einer SD-Karte ist nicht möglich.

Bosch Eyes Außenkamera II hat DualRadar-Sensoren an Bord

Die Full-HD-Kamera hat ein Sichtfeld von 145 Grad und verfügt darüber hinaus über einen dreh- und neigbaren Kamerakopf, der jedoch nicht per App steuerbar ist. Hier muss man einen Kamerawinkel fix einstellen. Die 3D-Bewegungserkennung unterscheidet zwischen menschlichen Aktivitäten und anderen Bewegungen, wobei ihr auch Bewegungszonen anlegen oder Bereiche komplett per App schwärzen könnt. So könnt ihr die Benachrichtigungen einschränken und auf eure Bedürfnisse anpassen. Da ich die Kamera erst seit ein paar Tagen nutze, kann ich hier noch keine verlässlichen Aussagen treffen. Sobald die Kamera fest an der endgültigen Position an der Fasse angebracht ist, liefere ich euch später auf jeden Fall noch einmal mehr Details.

Die Einstellmöglichkeiten sind aber groß, was mir gut gefällt. Ihr könnt zum Beispiel die Empfindlichkeit des Bewegungssensors justieren oder gar komplett deaktivieren, festlegen, ob bei den Videos auch Audio aufgezeichnet werden soll, wann man Benachrichtigungen erhalten möchte und vieles mehr. Wenn die Kamera in der Bosch Smart Home-App integriert ist, kann man sie auch in Szenen oder Automationen einbinden.

Mein erstes Test-Fazit zur Eyes Außenkamera II

Die Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II ist eine hochwertige Überwachungskamera mit vielen Funktionen. Das Frontlicht ist richtig hell und die Ober- und Unterlichter sorgen für eine schöne Ambientebeleuchtung. Die App-Einstellungen sind flexibel und vielfältig, auch Bewegungen hat die Kamera bisher zuverlässig erkannt. Dass man zwingend zwei Apps nutzen muss, ist etwas nervig.

Letztendlich ist der Preis mit 359,95 Euro für eine einzelne Kamera verdammt hoch. Die Variante in Anthrazit begrüße ich sehr, dennoch ist die Eyes Außenkamera II meiner Meinung nach zum aktuellen Zeitpunkt zu teuer. Da die Kamera noch brandneu ist, sind Rabattaktionen noch rar, jedoch könnt ihr bei tink.de derzeit das Doppelpack in Silber für „nur“ 669,95 Euro kaufen und spart so 50 Euro.

2x Bosch Smart Home Eyes Aussenkamera II Nutzt den Gutschein BOSCH30! 719 EUR 669,95 EUR jetzt bei tink.de kaufen