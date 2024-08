Karabiner Elements: Praktisches Tastatur-Tool für macOS in Version 15 erschienen

Wer mehr aus der eigenen Mac-Tastatur herausholen möchte, kann schon seit längerem zum kostenlos erhältlichen Open Source-Tool Karabiner Elements vom Entwickler Fumihiko Takayama greifen. Ab sofort stellt der Entwickler seine App in Version 15 auf der eigenen Website zum Download bereit.

Wer Karabiner Elements nicht kennt: Mit der macOS-Anwendung lassen sich individuelle Einstellungen und Anpassungen an mit dem Mac verbundenen Eingabegeräten vornehmen. Dabei wurde insbesondere an eine Personalisierung von Tastaturen und Mäusen gedacht, die sich so an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen.

In der nun veröffentlichten Version 15.0.0 von Karabiner Elements gibt es als wichtigstes festzuhalten, dass die Mac-Betriebssysteme macOS 11 und macOS 12 nicht mehr unterstützt werden. Wer demnach auch weiterhin Karabiner Elements verwenden möchte, benötigt mindestens macOS 13 Ventura oder neuer auf dem Gerät – oder verzichtet auf das Update.

Neues Handling von Multi-Touch-Erweiterungen

Mit letzterem halten aber auch noch weitere Features in Karabiner Elements Einzug: So macht die App jetzt von der von Apple mit macOS 13 eingeführten neuen Verwaltung von Hintergrunddiensten Gebrauch. Nach der Aktualisierung von Karabiner Elements hat man daher eine Erlaubnis zu erteilen, um die App im Hintergrund laufen lassen zu können. Ebenfalls neu ist das Handling von Multi-Touch-Erweiterungen, das in v15.0.0 jetzt über die Einstellungen der App manuell aktiviert werden muss.

Darüber hinaus hat Fuhimiko Takayama auch die Möglichkeiten hinzugefügt, Regeln für komplexe Änderungen zu deaktivieren, Profile zu duplizieren und neu anzuordnen, ebenso wie Karabiner-Elemente über das Menü neu zu starten und Geräteeinstellungen zurückzusetzen, die derzeit nicht verbunden sind.

Karabiner Elements in Version 15.0.0 steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort als kostenloser Download auf der Website des Entwicklers zur Verfügung. Alle Änderungen, die mit dem Update Einzug gehalten haben, werden zudem in den Release Notes der neuen Version aufgelistet.