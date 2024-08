Ecoflow Delta Pro 3 kommt im September nach Deutschland

Nach dem Marktstart in Kanada und den USA im Juni startet die Ecoflow Delta Pro der dritten Generation im September auch in Deutschland. Als Startdatum hat Ecoflow bereits den 6. September genannt, das würde prima zum Caravan Salon in Düsseldorf sowie zur Internationalen Funkausstellung in Berlin passen, die genau zu diesem Zeitpunkt stattfinden. Auf beiden Messen wird Ecoflow mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Mit einem Preis von jenseits der 3.000 Euro wird die Ecoflow Delta Pro 3 sicherlich kein Schnäppchen, dafür punktet die Powerstation aber mit zahlreichen spannenden Extras und Verbesserungen. Ausgestattet mit einer Kapazität von 4 Kilowattstunden kann die Delta Pro 3 über sieben verschiedene Wege geladen werden. Die maximale Ausgangsleistung wird vom Hersteller mit 4.000 Watt angegeben, kurzfristig ist sogar eine Spitzenleistung von 6.000 Watt möglich.

Was fast noch ein bisschen spannender ist: Liegt die gesamte Leistung des Systems unter 2.000 Watt, soll die Delta Pro 3 nur 30 Dezibel laut sein. Das ist ein beeindruckend leiser Wert, der in etwa dem eigenen Atemgeräusch entspricht. Damit sollte die Powerstation selbst im „normalen“ Betrieb kaum hörbar sein.

Weitere Details zur Ecoflow Delta Pro 3 bekommt ihr bereits auf der US-Webseite von Ecoflow. Allerdings ist noch etwas Vorsicht gefragt, was die letztlich Funktionen in Europa anbelangt. In den USA kann die Powerstation beispielsweise direkt an Einspeisesteckdosen im Haus angeschlossen werden, das halte ich hierzulande für eher unwahrscheinlich.

Spätestens Anfang September dürfte es vom Hersteller dann weitere Details und den genauen Funktionsumfang geben. Neben der großen Delta Pro 3 erwarten wir Anfang September auch noch weitere Neuerscheinungen von Ecoflow, etwa für die deutlich kompaktere River-Serie.