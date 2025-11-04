iOS 26.1 ist da: Das sind alle Neuerungen

Apple hat soeben das erste große Update nach dem Release von iOS 26 für das iPhone zum Download bereitgestellt. iOS 26.1 bringt nicht nur zahlreiche Fehlerbehebungen mit, sondern auch neue Funktionen. Ebenso erschienen sind HomePod Software 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 und macOS Tahoe 26.1. Zudem steht iPadOS 26.1 mit der Rückkehr von Slide Over Multitasking zum Download bereit.

Neuer Schalter für Liquid Glass

Mit iOS 26 hat Apple das Design geändert, da man auf viele transparente Elemente setzt. Liquid Glass sorgt dafür, dass Menüleisten, Buttons und andere Interface-Elemente wie aus Glas wirken. Wer mit diesem Design nicht zufrieden ist, kann jetzt über einen neuen Schalter den transparenten Look reduzieren: „Einstellungen“ → „Anzeige & Helligkeit“ → Liquid Glass.

Kamera auf dem Sperrbildschirm deaktivieren

Über den Sperrbildschirm gibt es nicht nur Zugriff auf zwei Shortcuts, sondern auch eine Wischgeste, mit der man die Kamera schnell starten kann. Wer diesen Schnellzugriff nicht nutzen will oder so sogar versehentlich die Kamera startet, kann diese Option jetzt deaktivieren: „Einstellungen“ → „Kamera“ → „Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen“.

Wecker mit neuer Stopp-Taste

Mit iOS 26 hat Apple auch den iPhone-Wecker überarbeitet und ihm zwei riesige Buttons spendiert. Da die Tasten „Schlummern“ und „Stopp“ direkt untereinander platziert sind, kann es zu falschen Eingaben kommen. Um dies zu vermeiden, hat Apple die Stopp-Taste umgebaut: Statt einer normalen Taste gibt es jetzt einen Slider, mit dem man den Wecker stoppen muss.

Apple Music macht Songwechsel einfacher

In iOS 26.1 erhält Apple Music ein kleines, aber praktisches Upgrade, das das Hörerlebnis noch angenehmer machen soll. Wenn der Musikplayer am unteren Bildschirmrand minimiert ist, kann man nun nach links oder rechts wischen, um zwischen den Titeln zu wechseln, ohne den vollständigen Player öffnen zu müssen.

Sicherheitsupdates im Hintergrund installieren

Apple verbessert den Schutz von iPhone-Nutzern zwischen größeren iOS-Updates durch eine Weiterentwicklung der vor über zwei Jahren eingeführten Funktion „Rapid Security Responses“. In iOS 26.1 erscheint unter „Einstellungen“ → „Datenschutz & Sicherheit“ → „Sicherheitsverbesserungen“ eine neue Option namens „Hintergrund-Sicherheitsverbesserungen“. Diese lädt wichtige Sicherheitsupdates automatisch herunter und installiert sie im Hintergrund – ganz ohne Benachrichtigung oder Eingriff des Nutzers.