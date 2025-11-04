Apple bringt den App Store ins World Wide Web

Sicherlich 10 Jahre lang habe ich mich darüber geärgert, dass Links in den App Store auf dem Mac zunächst die Vorschauseite der App in Safari und dann unmittelbar auch den Mac App Store geöffnet haben. Nun hat Apple ganz überraschend eine weitreichende Änderung veröffentlicht und bringt den gesamten App Store ins Web.

Über apps.apple.com/de könnt ihr ab sofort den gesamten App Store in Safari anzeigen. Inklusive aller Startseiten-Features, der verschiedenen Kategorien, Apple Arcade und auch einer integrierten Suche.

Zudem habt ihr oben links die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Plattformen zu wechseln. Der App Store im Web steht für iPhone, iPad, Mac, Vision, Watch und TV zur Verfügung.

Zur Installation von Apps ist weiterhin die klassische App Store App notwendig

Direkt gekauft werden können Apps im Browser nicht, zur eigentlichen Installation muss weiterhin die richtige App Store Anwendung geöffnet werden. Ist der App Store auf dem jeweiligen Gerät installiert und die App kompatibel, wird ein entsprechender Button angezeigt. Ansonsten blendet Apple einen Teilen-Button ein, um den Link zur angezeigten App einfach weiterleiten zu können. Zumindest aus technischer Sicht würde nichts dagegen sprechen, die Installation der Apps auch direkt aus dem Safari-Browser aus starten zu können. Vielleicht kommt hier in Zukunft ja noch etwas.

Zum Stöbern und Nachschlagen ist der App Store im Web aber durchaus eine praktische Sache, finde ich zumindest. Den Link apps.apple.com/de werde ich in Zukunft jedenfalls häufiger besuchen. Praktisch ist das sicherlich auch, wenn man sich vor dem Kauf eines neuen Geräts schon mal ein paar der zur Verfügung stehenden Apps ansehen möchte, etwa für die Apple Watch oder die Vision Pro.

Wie sieht es bei euch aus? Ist das eine neue Option, die tatsächlich relevant für euch ist? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die neuen Möglichkeiten rund um den App Store im Web findet.