WhatsApp auf dem Mac bietet nun verschiedene Chatdesigns

Der WhatsApp Messenger steht ja bereits seit einiger Zeit für den Mac zum Download bereit. Der Funktionsumfang ist dabei nicht immer genau identisch mit der mobilen Version auf dem iPhone. Einige ausgewählte Funktionen kommen erst später auf den Mac – wie zum Beispiel jetzt die anpassbaren Chat-Designs.

Was auf dem iPhone schon lange möglich ist, funktioniert nun auch auf dem Mac. In den Einstellungen von WhatsApp könnt ihr ab sofort das Chatdesign nach euren Wünschen anpassen.

Entdeckt hat das natürlich der auf WhatsApp spezialisierte Blog WABetaInfo. Hier schreibt man über das neue Feature: „Genau wie im WhatsApp Messenger für das iPhone passen diese Designs automatisch die Farben der Sprechblasen und Hintergründe an, um einen einheitlichen Look zu schaffen. Du kannst auch deine eigenen Bilder als Hintergrund hochladen, Designs für alle Chats oder nur für einzelne Chats nutzen und sogar einfarbige Hintergründe mit coolen Designelementen mischen.“

Chatdesigns in WhatsApp werden nicht automatisch synchronisiert

Falls ihr nicht alles selbst machen wollt, bietet euch WhatsApp auf dem Mac 22 verschiedene Vorlagen an. Wenn ihr euch etwas Zeit nehmt, könnt ihr aber auch euer ganz eigenes Design erstellen. Die globale Einstellung für alle Chats findet ihr in den Einstellungen von WhatsApp im Bereich „Chats“. Um das Design einzelner Chats zu individualisieren, öffnet ihr die Kontaktinfos der gewünschten Person und wählt dann „Chatdesign“ aus. Da das Update üblicherweise über mehrere Tage hinweg ausgerollt wird, kann es durchaus sein, dass ihr die neuen Optionen noch nicht seht.

Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle: Das erstellte Design auf dem Mac wird nicht automatisch mit dem WhatsApp Messenger für das iPhone geteilt. Ihr müsst das Design also auf allen euren Geräten einzeln nach euren Wünschen anpassen. Ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist, müsst ihr selbst entscheiden.