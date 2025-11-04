Apple aktualisiert drei weitere Apps für Liquid Glass

Gestern Abend hat Apple zu ungewöhnlich später Stunde das bereits erwartete Update auf iOS 26.1 veröffentlicht. Die Neuerungen der Aktualisierung haben wir bereits für euch zusammengefasst. Mit dabei ist auch ein neuer Schalter für die Reduzierung des Transparenzeffekts, den Apple mit dem neuen Liquid Glass Design eingeführt hat.

Zusammen mit iOS 26.1 für das iPhone und den Updates für die anderen Apple-Geräte hat Apple auch drei seiner Anwendungen aktualisiert. So hat beispielsweise GarageBand ein neues Icon mit einer realistisch aussehenden Gitarre erhalten, wie man es auch schon auf dem Mac kennt.

Ebenfalls aktualisiert wurden zwei Apps, die Apple erst kürzlich „gekauft“ hat. Photomator für Mac, iPhone und iPad hat ebenfalls ein neues Icon für das Liquid Glass Design bekommen. Und auch das Icon für Pixelmator Pro auf dem Mac ist jetzt für macOS Tahoe optimiert.

Auf dem Mac ist das besonders auffällig. Apple setzt hier besondere Design-Anforderungen voraus. Sollte ein Icon nicht den neuen Größen- und Designregeln entsprechen, wird es mit einem leicht transparenten grauen Rand angezeigt. Das sah vor allem im Dock alles andere als schön aus.

Leider hat Apple bei Pixelmator Pro aber nur das Icon aktualisiert und die Benutzeroberfläche sonst nicht verändert. Hier warte ich bereits seit längerem auf den Dark Mode, den ich auf meinem MacBook vor allem in den frühen Morgenstunden gerne verwende. Auch sonst sucht man, abgesehen vom Icon, Liquid Glass Elemente noch vergebens.

Diese Apps hat Apple noch nicht aktualisiert

Seit dem Start von iOS 26 im September hat Apple übrigens einige seiner Apps noch nicht wieder aktualisiert. Die bekanntesten Kandidaten sind sicherlich Pages, Numbers und Keynote aus der iWork-Suite. Während die Icons für den Homescreen noch nicht aktualisiert wurden, sind hier aber immerhin ein paar Basis-Elemente in den Apps schon transparent gestaltet.