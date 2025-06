WhatsApp Werbung in Deutschland erst ab 2026

Meta will bei WhatsApp (App Store-Link) bald Werbung anzeigen – aber in der EU müssen wir uns damit erst einmal nicht herumschlagen. Bis 2026 soll hierzulande keine Werbung ausgerollt werden, wie das Unternehmen gegenüber der irischen Datenschutzbehörde bestätigt hat.

Hintergrund: Meta, der Konzern hinter WhatsApp, kündigte vor Kurzem neue Funktionen für den “Status”-Reiter in WhatsApp an. Geplant sind unter anderem personalisierte Werbung sowie ein kostenpflichtiges Abo-Modell. Der Rollout soll in den nächsten Monaten starten – allerdings zunächst außerhalb der EU.

Datenschutz-Alarm in Europa

Kaum war die Ankündigung öffentlich, wurden auch schon Datenschutzexperten hellhörig. Der Knackpunkt: Meta möchte offenbar Daten aus den verknüpften Facebook- und Instagram-Accounts nutzen, um personalisierte Werbung in WhatsApp auszuspielen. Das sorgt in Europa – wenig überraschend – für ordentlich Kritik.

WhatsApp bleibt bis 2026 werbefrei

Für Nutzerinnen und Nutzer in der EU gibt es vorerst Entwarnung: Die neuen Werbefunktionen werden laut Meta frühestens 2026 bei uns eingeführt. Grund dafür sind wohl laufende Abstimmungen mit Datenschutzbehörden und die rechtlich komplizierte Lage rund um Nutzerdaten und personalisierte Inhalte.

Auch wenn WhatsApp in Europa vorerst werbefrei bleibt, ist klar: Meta bereitet den Start für die Monetarisierung des Messengers vor. Ob über Werbung oder Abo – langfristig dürfte es für Nutzer und Nutzerinnen auch in der EU Veränderungen geben.