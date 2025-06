Werbung bei WhatsApp: Lange angekündigt – und ab sofort Realität

Seit der Veröffentlichung von WhatsApp (App Store-Link) wurde bislang noch keine Werbung im Messenger angezeigt. Meta, der Mutterkonzern hinter WhatsApp, hat seit der Übernahme des Messengers immer wieder damit geliebäugelt, Anzeigen zu integrieren, dies aber bisher nicht umgesetzt.

Bis jetzt: Wie Meta in einem eigenen Blogbeitrag berichtet, will man nun über die Stories-ähnliche Statusfunktion des Messengers Anzeigen von Unternehmen anzeigen. Über das Status-Feature von WhatsApp lassen sich verschwindende Textnachrichten, Fotos, Sprachnotizen oder Videos teilen. Laut Meta könnten nun zusätzlich zu den Status-Updates von der Familie, dem Freundeskreis, Kollegen, Kolleginnen und weiteren auch gesponserte Inhalte angezeigt werden.

„Wenn wir für dich interessante Werbeanzeigen in den Bereichen ‚Status‘ und ‚Kanäle‘ ausspielen, verwenden wir dafür nur eingeschränkte Informationen, beispielsweise dein Land oder deine Stadt, deine Sprache, die Kanäle, denen du folgst, und deine Interaktionen mit Anzeigen. […] Wir verkaufen oder teilen deine Telefonnummer niemals mit Werbetreibenden. Deine persönlichen Nachrichten, Anrufe und Gruppen, deren Mitglied du bist, werden nicht zur Auswahl von Werbeanzeigen verwendet, die dir möglicherweise angezeigt werden. […] Unser Ziel ist es, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das deine persönlichen Chats nicht stört. Wir sind der Meinung, dass der Aktuelles-Tab der richtige Ort für diese neuen Funktionen ist.“

So berichtet Meta über die Integration von Werbeanzeigen in WhatsApp im eigenen Blogpost. Der „Aktuelles“-Tab, in dem sich die Statusmeldungen befinden, findet laut Meta großen Anklang bei den WhatsApp-Nutzern und -Nutzerinnen. Er würde heute täglich von 1,5 Milliarden Menschen verwendet werden, so Meta.

Darüber hinaus will Meta weitere Änderungen am WhatsApp-Messenger vornehmen. Man werde damit beginnen, beworbene Kanäle anzuzeigen, wenn man in der App auf „Entdecken“ tippt und neue Kanäle sucht, denen man folgen kann. Zudem soll die Option integriert werden, beim Abonnieren von Kanälen „exklusive Updates zu erhalten“, wie Meta sich ausdrückt. Die werbefreien Zeiten bei WhatsApp sind damit wohl endgültig vorbei.