WhatsApp schreibt jetzt deine Nachrichten: KI-Schreibhilfe geht live

Nachdem das KI-basiertes Schreibwerkzeug als Beta-Funktion ausgiebig getestet wurde, hat WhatsApp (App Store-Link) die Schreibhilfe jetzt für alle freigeschaltet. Okay, das stimmt nicht ganz, denn das Tool steht vorerst nur in englischer Sprache zur Verfügung, soll aber noch dieses Jahr in weiteren Sprachen verfügbar gemacht werden.

Mit „Writing Help“ kannst du künftig Nachrichten umformulieren, korrigieren oder im Ton anpassen. Egal ob professionell, witzig oder einfach nur anders formuliert: Die KI hilft beim Feinschliff deiner Texte.

Das Ganze basiert auf Metas sogenannter „Private Processing“-Technologie. Der Clou: Weder WhatsApp noch Meta lesen dabei deine Originalnachricht oder die KI-Vorschläge. Deine Chats bleiben also privat, auch wenn du die neue Funktion nutzt.

So funktioniert „Writing Help“

Du tippst wie gewohnt deine Nachricht ein und ein kleiner Stift-Button erscheint. Ein Fingertipp darauf genügt und du bekommst verschiedene Vorschläge, wie du deine Nachricht anders formulieren könntest.

Beispiel gefällig? WhatsApp zeigte als Demoversion die Nachricht:

„Bitte lass deine schmutzigen Socken nicht auf dem Sofa liegen.“

Die KI schlägt daraufhin witzige Alternativen vor wie:

„Bitte mach das Sofa nicht zum Sockengrab.“

„Breaking News: Socken chillen auf der Couch. Bitte räumen!“

„Hey Sockenninja: Der Wäschekorb ist in die andere Richtung!“

Meta will dich in der App halten

Mit dem neuen Feature möchte Meta wohl erreichen, dass Nutzer und Nutzerinnen beim Verfassen von Nachrichten nicht auf externe Tools wie ChatGPT ausweichen, sondern direkt in WhatsApp bleiben.

Natürlich wird nicht jeder Fan dieser Funktion sein, schließlich geht es in privaten Chats oft um authentische, persönliche Kommunikation. Eine E-Mail mit KI nachbessern zu lassen ist das eine – die WhatsApp-Nachricht an deine Oma ist dann doch was anderes.

Aktuell nur in englischer Sprache verfügbar

Die „Writing Help“-Funktion wird direkt in den Chat integriert und zwar sichtbar über ein neues Stift-Symbol beim Schreiben einer Nachricht. Derzeit ist die Schreibhilfe nur in englischer Sprache verfügbar, später im Jahr sollen weitere Sprachen unterstützt werden.

Die Frage an dich: Würdest du Metas AI nutzen, um persönliche Nachrichten in WhatsApp umschreiben zu lassen?