Warum gibt es die beliebten Airfryer von Philips, Ninja, Cosori & Co. eigentlich fast nur in Schwarz? Diese Frage haben sich offenbar auch die Ingenieure bei Cosori gestellt und endlich reagiert: Seit Anfang August gibt es die Cosori Heißluftfritteuse mit zwei Kammern auch in der Farbe Cremeweiß (Amazon-Link). Der Startpreis von 179,99 Euro war zwar etwas hoch angesetzt, aber Rabatte gehören ja inzwischen zum Alltag. Aktuell bekommst du die cremeweiße Heißluftfritteuse schon für nur 152,99 Euro.Ich bin mir sicher: Die weiße Variante passt optisch in viele Küchen deutlich besser als das klassische Schwarz. Mir ist es zwar ziemlich egal, welche Farbe die Heißluftfritteuse hat, aber wenn das Gerät dauerhaft auf der Arbeitsplatte steht, macht eine farblich abgestimmte Variante einfach nur Sinn.

Das kann die Cosori Heißluftfritteuse mit zwei Kammern

Der Cosori Airfryer bringt ordentlich Volumen mit: 8,5 Liter Gesamtvolumen, aufgeteilt in zwei gleich große Garkörbe mit jeweils 4,25 Litern. Praktisch: Du kannst darin zwei verschiedene Lebensmittel gleichzeitig zubereiten, etwa Pommes und Hähnchen, und dank der Sync-Finish-Funktion sind beide Gerichte zur gleichen Zeit fertig, selbst wenn die Garzeiten unterschiedlich sind.

Ein echtes Highlight ist das Sichtfenster an der Vorderseite. Während man bei den meisten Modellen den Korb herausziehen muss, um nach dem Essen zu sehen, bekommst du hier Backofen-Feeling: Ein kurzer Blick reicht, um zu prüfen, ob schon alles goldbraun ist. Eine Kleinigkeit, die in der Praxis aber einen großen Unterschied macht.

Einfache Bedienung und leichte Reinigung

Die Steuerung läuft über ein intuitives Touch-Display auf der Oberseite, über das du alle Einstellungen wie Temperatur, Zeit und Programme schnell anpassen kannst. Ein weiteres Plus: Beide Körbe und Einsätze sind spülmaschinenfest, was dir lästiges Schrubben nach dem Essen erspart. Für mich ein echter Pluspunkt.

Testsieger und Bestseller

Die Cosori Heißluftfritteuse ist nicht nur der Testsieger bei Stiftung Warentest, sondern auch Bestseller Nr. 1 auf Amazon in der Kategorie „Fritteusen“. Sie schlägt damit sogar namhafte Konkurrenten wie Philips und Ninja. Während das schwarze Modell mit 139,99 Euro besonders günstig ist, könnt ihr euch die neue Cremeweiße Variante für 152,99 Euro sichern.

Angebot COSORI Heißluftfritteuse 2 Kammern, Testsieger der Stiftung Warentest, 8,5 L 6-in-1... 𝗧𝗲𝘀𝘁𝘀𝗶𝗲𝗴𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗶𝗳𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗪𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁: Die Heißluftfritteuse...

𝗠𝗲𝘁𝗮𝗹𝗹-𝗚𝗮𝗿𝗿𝗮𝘂𝗺: Der Garraum besteht aus Metall statt herkömmlichem Kunststoff – für mehr Haltbarkeit und...

Warum sind Heißluftfritteusen eigentlich so beliebt?

Ganz einfach: Sie machen dein Essen knusprig wie aus der Fritteuse, aber mit deutlich weniger Fett. Ob Pommes, Hähnchen oder Nuggets, du brauchst keinen halben Liter Öl mehr. Stattdessen sorgt heiße Luft für das gewünschte Ergebnis und das mit weniger Kalorien und ohne Fettgeruch in der Küche.

Dazu kommt die einfache Handhabung: Lebensmittel reinlegen, Temperatur einstellen, Timer starten. Kein Vorheizen, kein Spritzöl, kein Stress. Und das Beste: Viele Teile lassen sich direkt in der Spülmaschine reinigen.

Aber das ist noch nicht alles. Moderne Heißluftfritteusen sind echte Multitalente. Neben Klassikern wie Pommes und Co kannst du auch Ofengemüse, Aufbackbrötchen oder sogar kleine Kuchen zubereiten. Damit ersetzen sie nicht nur die Fritteuse, sondern oft auch den Ofen.

Und genau darin liegt ihr Erfolgsgeheimnis: Praktisch, schnell, vielseitig und gesund – kein Wunder, dass die Heißluftfritteuse inzwischen in so vielen Küchen ihren festen Platz gefunden hat.