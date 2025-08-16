WhatsApp: Messenger verbessert Planung und Interaktion bei Gruppenanrufen

Der mittlerweile seit einigen Jahren zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg gehörende Messenger WhatsApp (App Store-Link) ist trotz zahlreicher datenschutzfreundlicher Alternativen wie Signal und Threema nach wie vor in Deutschland eines der beliebtesten Kommunikationsmittel. Nun hat das WhatsApp-Team weitere Änderungen am Messenger bekanntgegeben.

Wie das Entwicklerteam in einem Blogbeitrag berichtet, hat man neue Möglichkeiten zur Planung und Teilnahme bei Anrufen in WhatsApp kreiert. Damit sollen sich insbesondere Gruppenanrufe einfacher planen und interaktiver gestalten lassen.

Denn wer kennt es nicht? Manchmal heißt es, sich mit mehreren Familienmitgliedern oder Kollegen und Kolleginnen zusammenzuschließen, um gemeinsam etwas zu besprechen. In diesem Fall gilt es vorauszudenken und die Gruppenanrufe frühzeitig zu organisieren, damit auch alle Beteiligten Zeit haben. In WhatsApp lassen sich Anrufe nun planen und Personen oder Gruppen im Voraus einladen: Dazu tippt man im Anrufe-Tab den Button „+“ und danach „Anruf planen“.

„Im Anrufe-Tab kannst du alle bevorstehenden Anrufe sowie eine Liste der Teilnehmenden und Anruflinks einsehen und verwalten, deinem persönlichen Kalender hinzufügen oder mit anderen teilen. Alle Teilnehmenden erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Anruf beginnt.“

Mehr Reaktionen für Gruppenanrufe bei WhatsApp

Das berichtet das WhatsApp-Team im Blog. Zusätzlich stellt man für die Nutzer und Nutzerinnen auch weitere Optionen zur Verfügung, um sich in Gruppenanrufen ausdrücken zu können. So gibt es nun eine Handgeste, um das Wort ergreifen zu können, oder auch Reaktionen, um beispielsweise Zustimmung oder Ablehnung auszudrücken – ganz ohne direkt ins Gespräch eingreifen zu müssen.

Das Entwicklerteam hat zudem die Anruflinks, die man an Beteiligte versenden kann, überarbeitet. Wenn man nun einen Anruflink erstellt, erhält man automatisch eine Benachrichtigung, wenn jemand dem Anruf beitritt.

WhatsApp ist weiterhin als App für das iPhone, iPad und den Mac kostenlos im deutschen App Store verfügbar und benötigt dort rund 121 MB an freiem Speicherplatz. Die Installation kann ab iOS/iPadOS 15.1 bzw. macOS 12.1 oder neuer erfolgen. Von den Nutzern und Nutzerinnen im App Store gibt es aktuell 4,4 Sterne für den Messenger.