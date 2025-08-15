Wochenend-Gewinnspiel: Karten- und Schlüsseletui von Ridge

Da das Wochenende vor der Tür steht, startet auch wieder unser Gewinnspiel. Jede Woche verlosen wir praktische Gadgets, die bei uns nur verstauben würden. Diesmal habe ich zwei Organizer aus dem Hause Ridge für euch, die bei mir persönlich keinen Anklang gefunden haben. Mit dabei ist das Ridge Slim RFID Blocking Wallet sowie das Ridge Keycase – beide verfügbar in der Farbe Olive.

Ich handhabe es nämlich so: Mein Portemonnaie sollte möglichst klein, dünn und kompakt sein, daher habe ich alle unnötigen Karten rausgeschmissen und Münzgeld auf ein Minimum reduziert. Darauf verzichten kann ich aber noch nicht ganz. Das Ridge Wallet hingegen erlaubt das Verstauen von bis zu 12 herkömmlichen Karten, die man für einen einfachen Zugriff auffächern kann. Darüber hinaus gibt es einen RFID-Schutz sowie hochwertige Materialien aus Aluminium.

Ridge Keycase verstaut bis zu 6 Schlüssel

Das Keycase ist ebenfalls kompakt aufgebaut und kann bis zu 6 Schlüssel fassen. Da ich auf meine Smart Locks vertraue, lasse ich meinen Schlüssel gerne mal Zuhause. Mit dem Spannplattensystem halten die Schlüssel zuverlässig und können bei Gebrauch ebenfalls aufgefächert werden. Mit einem Clip kann man das Keycase am Gürtel oder anderweitig befestigen, zudem steht auch ein kleiner Ring zur Verfügung. Auch hier kommt Aluminium zum Einsatz, wodurch das Produkt hochwertig und robust wird.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr Lust auf die zwei praktischen Ridge-Gadgets habt, dann könnt ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Sendet dazu einfach eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage:

Wie viele Produkte befinden sich in unserer Testdatenbank in der Kategorie Lautsprecher?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.