Emirates verbietet Nutzung von Powerbanks an Bord

Wer ab dem 1. Oktober dieses Jahres einen Flug mit der Emirates-Fluggesellschaft absolviert, muss sich auf eine wichtige Änderung einstellen. Wie das Unternehmen bekanntgegeben hat, ist die Verwendung jeglicher Art von Powerbanks an Bord von Emirates-Flügen ab dem 1. Oktober 2025 verboten.

„Eine Powerbank ist ein tragbares, wiederaufladbares Gerät, das in erster Linie dazu dient, andere elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops und Kameras mit Strom zu versorgen. Emirates-Kunden dürfen weiterhin eine Powerbank unter den unten aufgeführten Bedingungen mit an Bord nehmen, jedoch dürfen die Powerbanks in der Flugzeugkabine nicht verwendet werden – weder zum Aufladen von Geräten noch zum Aufladen der Powerbank selbst über die Stromversorgung des Flugzeugs.“

So berichtet Emirates in einer Mitteilung auf der eigenen Website. Mitgeführt werden darf eine Powerbank mit einer Leistung von weniger als 100 Wattstunden. Alle zum Transport zugelassenen Powerbanks müssen über Angaben zur Nennkapazität verfügen und dürfen nicht in den Gepäckfächern an Bord des Flugzeugs verstaut werden. Sie müssen nun in der Sitztasche oder in einer Tasche unter dem Sitz vor einem verstaut werden. Auch im aufgegebenen Gepäck sind Powerbanks nicht erlaubt.

Emirates nimmt diese Änderung laut eigener Aussage vor, nachdem man eine umfassende Sicherheitsüberprüfung vorgenommen habe. Man nehme nun eine entschlossene und proaktive Haltung ein, um Risiken im Zusammenhang mit Powerbanks an Bord zu minimieren. Dies sei bedingt durch die Tatsache, dass die Anzahl der Kunden und Kundinnen, die Powerbanks verwenden, in den letzten Jahren erheblich zugenommen habe. Es habe deshalb eine steigende Zahl von Vorfällen mit Lithium-Akkus an Bord von Flügen in der gesamten Luftfahrtbranche gegeben.

Mit dieser Maßnahme will Emirates die mit Powerbanks verbundenen Risiken „erheblich verringern“, indem man ihre Nutzung an Bord des Flugzeugs verbietet. Durch die Aufbewahrung akzeptierter Powerbanks an leicht zugänglichen Stellen der Kabine soll sichergestellt werden, dass in einem seltenen Fall eines Brandes das geschulte Kabinenpersonal schnell reagieren und das Feuer löschen könne.