Amazon Prime Day findet vom 8. bis 11. Juli statt

Früher konnte man sich sicher sein, dass man an einem Tag den absolut besten Preis des Sommers bekommt. Doch ein Tag reicht nicht mehr, in diesem Jahr sind es sogar deren vier. Amazon hat angekündigt, dass der Prime Day vom 8. bis 11. Juli 2025 stattfinden wird. Los geht es bereits Mitten in der Nacht um 00:01 Uhr.

„Prime-Mitglieder haben beim Shopping-Event in diesem Sommer mehr Zeit als je zuvor, um von Hunderttausenden Angeboten in über 35 Kategorien zu profitieren, darunter Haus & Garten, Technik, Fashion, Kosmetik & Körperpflege, Elektronik und Spielwaren“, heißt es in einer Pressemitteilung von Amazon.

Neu in 2025 sind „Heutige Angebots-Highlights“. Das sind täglich wechselnde Themenangebote mit einigen der spannendsten Prime Day Deals. Außerdem gibt es jeden Tag neue Blitzangebote, die um Mitternacht starten und nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sind.

Die ersten Angebote starten bereits vorher

Und Amazon wäre ja nicht Amazon, wenn es nicht schon vorher losgehen würde. Seine eigene Hardware, unter anderem Echo-Geräte, Fire TV Stick oder Produkte von Ring und Eero sind bereits ab dem 4. Juli reduziert erhältlich.

Bereits ab heute Vormittag können Prime-Mitglieder eine Auswahl von sechs beliebten Videospielen ohne zusätzliche Kosten erhalten, darunter Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, Saints Row IV Re-Elected, Star Wars: Rebellion, TOEM, und Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition.

Mehr dazu findet ihr auf der Prime-Sonderseite von Amazon, dort findet ihr auch alle Informationen zur Prime-Mitgliedschaft, die für den Prime Day natürlich erforderlich ist. Wir werden euch, wenn es soweit ist, natürlich die spannendsten Angebote aus der Welt der Technik hier bei uns im Blog zusammenfassen. Habt ihr vielleicht schon ein paar Sachen auf eurer Wunschliste?