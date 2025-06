Later: Simpler Linksaver mit iCloud-Sync, Tags und mehr

Wer durch das Internet surft und mal hier, mal dort etwas liest, findet schnell eine ganze Reihe an Artikeln, Videos und mehr, die es sich lohnt, genauer anzusehen. Allerdings hat man nicht immer die Zeit und Muße, sich damit zu beschäftigen. Für solche Zwecke gibt es sogenannte Linksaver, Apps, die Links zu Website-Artikeln, Online-Videos und mehr sammeln und sie für eine spätere Betrachtung verwahren.

Mit Later (App Store-Link) vom Entwickler Xavi Moll gibt es eine Anwendung, die genau in dieses Schema passt und sich dank ihrer Multi-Plattform-Funktion auch mit dem iPhone, iPad und Mac inklusive eines iCloud-Syncs nutzen lässt. Later ist nicht einmal einen MB groß, kann kostenlos unter iOS, iPadOS und macOS geladen werden und benötigt dazu iOS/iPadOS 17.0 oder neuer, oder auch macOS 14.0 der neuer. Bislang ist noch keine deutsche Lokalisierung für Later vorhanden, die App lässt sich plattformübergreifend in englischer Sprache verwenden.

„Jetzt speichern, später lesen. Ganz einfach. Ganz privat. Du hast nicht die Zeit, alles zu lesen, was dir das Internet bietet. Hier kommt Later ins Spiel – die elegante, leistungsstarke Möglichkeit, Links und Artikel zu speichern, um sie nach deinen Vorstellungen zu lesen. Keine Werbung. Keine Konten. Keine Nachverfolgung. Nur reines, privates Speichern seit 2020. Ob es sich um einen ausführlichen Artikel, eine Anleitung oder etwas handelt, von dem du weißt, dass du es später brauchen wirst, Later ist dein perfekter Begleiter auf iPhone, iPad und Mac.“

So berichtet Entwickler Xavi Moll über seine Linksaver-App. Als eines der Kernfeatures von Later bewirbt Moll das „Private by Design“-Konzept: Alles bleibt auf dem jeweiligen Gerät, es gibt keine Server, auf die die gespeicherten Links hochgeladen werden, oder eine Sammlung von Nutzerdaten. Als einzige Verbindung zum Sync zwischen den verschiedenen Geräten dient Apples iCloud-Lösung.

Damit das Speichern von Links schnell erledigt ist und keine aufwändigen Aktionen erfordert, hält Later eine Erweiterung für alle Apps unter iOS, iPadOS und macOS bereit, ebenso wie eine Browser-Erweiterung für Safari und Google Chrome unter macOS. Zudem befreit Later Links während des Speicherns von ungewünschten Trackern, um die Privatsphäre zu schützen.

Offline-Speichern und Backup inklusive

Um die eigene Linksammlung besser verwalten zu können, bietet Later auch eine intelligente Tagging-Funktion an, um Links mit Tags und Farben versehen zu können. So lassen sich Links schnell kategorisieren und bestimmten Themen zuordnen, um später schneller wiedergefunden werden zu können. Auch Notizen für Links lassen sich anlegen, um zusätzliche persönliche Infos beizutragen.

Möchte man dann in einem freien Moment gespeicherte Links wieder aufrufen und die entsprechenden Inhalte lesen, ist aber gerade unterwegs und ohne Internetverbindung, können angelegte Links mit Later auch ohne WLAN offline gelesen werden. Diese Option steht beim Erstellen eines Links bereit und ermöglicht es beispielsweise im Zug, Flugzeug oder während bestimmten Digital Detox-Szenarien auf die gesicherten Artikel auch ohne Datenverbindung zugreifen zu können.

Darüber hinaus bietet Later auch eine Import-Funktion von Diensten wie Pocket, Instapaper oder GoodLinks, und ebenso einen möglichen Export gesammelter Links, wenn man zu einem anderen Linksaver umziehen möchte. Die gespeicherten Links werden darüber hinaus über tägliche Backups gesichert, so dass nichts verloren geht.

Later kann kostenlos aus dem deutschen App Store heruntergeladen werden und kann optional mit einem Pro-Abonnement unterstützt werden, das 1,99 Euro/Monat bzw. 12,99 Euro/Jahr kostet. Auch ein Einmalkauf in Höhe von 59,99 Euro ist vorhanden. Im App Store gibt es bislang sehr gute 4,8 von 5 Sternen für Later.